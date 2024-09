Domenica In, gli ospiti del 10 marzo: ci sono Laura Morante e Roberto Vecchioni

Mara Venier, domenica 10 marzo, è al timone di un nuovo appuntamento di Domenica In. Il programma di interviste, come di consueto, è trasmesso rigorosamente in diretta su Rai 1, a partire dalle ore 14:00.

Domenica In 10 marzo, Roberto Vecchioni

A Domenica In del 10 marzo, visibile in streaming e on demand sul sito di Rai Play, la padrona di casa accoglie il cantautore e intellettuale Roberto Vecchioni. Quest’ultimo, da tempo nel cast di ospiti fissi di In altre parole su La7, nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2024 ha incantato tutti cantando con Alfa la canzone Sogna ragazzo sogna.

Con Mara Venier, il paroliere parla del suo ultimo libro autobiografico intitolato Tra il silenzio e il tuono. In seguito, si esibisce in diretta sulle note della canzone Chiamami ancora amore, con la quale ha vinto Sanremo nel 2011.

Nel corso di Domenica In del 10 marzo è in programma un collegamento con Alberto Matano. L’ex giornalista del TG1, da tempo conduttore de La Vita in Diretta, fornisce le ultime anticipazioni sullo speciale La Notte degli Oscar 2024. Con l’evento, in onda oggi su Rai 1 dalle 23:30, Matano segue, in compagnia di ospiti ed esperti, la cerimonia di consegna degli Oscar.

Laura Morante parla del film dedicato ad Alda Merini

A Domenica In del 10 marzo è in scaletta un’intervista con Laura Morante. L’attrice ripercorre la sua carriera, poi parla di Folle d’amore, film che racconta la vita e le opere della poetessa Alda Merini. La pellicola, diretta da Roberto Faenza, è proposta da Rai 1 nel prime time di giovedì 14 marzo.

Direttamente dal Festival del 2024, Mara Venier dà il benvenuto a Maninni. Il cantante, nelle scorse settimane, ha gareggiato sul palco dell’Ariston con il singolo Spettacolare. Coinvolta, inoltre, la cantautrice e presentatrice albanese Alketa Vejsiu, nota al pubblico italiano per aver co-condotto con Amadeus una serata di Sanremo 2020.

Domenica In 10 marzo, il talk sulla musica italiana

Infine, a Domenica In del 10 marzo è in programma un ricco talk dedicato alla storia della musica italiana. Con l’occasione, i telespettatori hanno la possibilità di riascoltare alcuni dei brani più belli degli ultimi decenni. Fra gli artisti attesi nello spazio ci sono Maurizio Vandelli, Bobby Solo, Tony Dallara e Tiziana Rivale. Con loro sono presenti Pierdavide Carone, i Jalisse, Sandro Giacobbe e Nino Buoncore. Infine, in qualità di opinionista ed esperto del mondo delle sette note, c’è il cronista e conduttore Pino Strabioli.