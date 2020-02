Sanremo 2020 conferenza stampa 7 febbraio diretta. Inizia la penultima giornata del 70° Festival di Sanremo. Alle ore 12:00 di questa mattina, nella sala stampa dell’Ariston, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta serata di Sanremo 2020. Arriva solo poche ore dopo l’infinita terza puntata dedicata ai duetti, con la chiacchierata partecipazione di Roberto Benigni.

Sanremo 2020 conferenza stampa 7 febbraio diretta – Di cosa si parlerà



La seguiremo in diretta per ascoltare i commenti del nuovo, clamoroso, record di ascolti messo a segno dal Festival di Amadeus su Rai 1: nella terza serata, media dello share al 54%, con un picco superiore ai 13 milioni di telespettatori. Ma ci sarà spazio anche per commentare l’intervento di Roberto Benigni, sul quale il pubblico si è diviso. Il Premio Oscar ha rinunciato alla vis comica per dedicarsi ad un’appassionata esegesi e reinterpretazione del Cantico dei Cantici, tratto dalla Bibbia. Non è bastato a salvarlo dalle critiche.

Nella conferenza stampa del 7 febbraio, inoltre, si parlerà della finale delle Nuove Proposte. Il vincitore sarà decretato nella quarta serata di questa sera, ma i cantanti si esibiranno sul palco dell’Ariston solo per la semifinale. Poi, delle canzoni dei finalisti verrà mandato in onda un estratto registrato e su quello si baserà il voto decisivo del pubblico. Attorno a questa scelta, nei giorni scorsi sono montate delle polemiche.

Per quanto riguarda i Big, torneranno ad esibirsi tutti i 24 cantanti con i loro brani in gara. Questa sera saranno votati solo dai giornalisti della sala stampa.

Mentre, al fianco di Amadeus condurranno Antonella Clerici e la modella Francesca Sofia Novello, che prenderanno il posto di Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu.

Il cerchio delle anticipazioni lo chiude il mattatore Fiorello. Torna dopo una serata di pausa, durante la quale, però, ha fatto sentire comunque il suo entusiasmo partecipando a L’Altro Festival di Nicola Savino e Miss Keta.