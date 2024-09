Paesi che vai 10 marzo, Livio Leonardi a Bologna: protagoniste l’Università e Piazza Maggiore

Domenica 10 marzo, su Rai 2, Livio Leonardi conduce un nuovo appuntamento di Paesi che vai. Il programma, che ogni settimana analizza una città del nostro paese, prende il via a partire dalle ore 14:00.

Paesi che vai 10 marzo, protagonista Bologna

Nella puntata di oggi di Paesi che vai è protagonista la città di Bologna. Il centro, capoluogo dell’Emilia Romagna, è da sempre profondamente legato all’arte e alla cultura. A tal proposito, per lo sviluppo della metropoli ha avuto un ruolo fondamentale l’Università. Quest’ultima è attiva dall’XI secolo ed è la più antica università occidentale ad essere ancora in funzione. In epoca medievale, Bologna ha ottenuto la fama internazionale grazie alla presenza di svariati docenti illustri. Essi, con le loro capacità, hanno richiamato studenti provenienti da ogni parte del mondo.

La prima tappa presso la centrale Piazza Maggiore

Paesi che vai del 10 marzo, visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, inizia il proprio racconto dalla centrale Piazza Maggiore. Su di essa si affacciano alcuni dei più importanti edifici di origine medievale, fra cui il Palazzo del Podestà e Palazzo Re Enzo. Esso, durante i ventitré anni di prigionia bolognese, ha svolto la funzione di dimora privata di Re Enzo di Sardegna, figlio di Federico II di Svevia.

In seguito, le telecamere entrano nel Palazzo dell’Archiginnasio, antica sede dell’Università di Bologna. Nel palazzo, oggi, è possibile visitare il prezioso Teatro anatomico, utilizzato per ospitare le lezioni di anatomia della facoltà di medicina. Le volte del Palazzo dell’Archiginnasio, inoltre, contengono circa seimila stemmi.

Paesi che vai 10 marzo, la mortadella e i tortellini

Durante Paesi che vai, la narrazione va avanti con Rocchetta Mattei. Il castello, costruito nel XIX secolo, è creato con una moltitudine di stili artistici ed è posto ad un’altezza di circa 400 metri sul livello del mare. La costruzione, posizionata nel cuore degli Appennini, è sorta per volere del conte Cesare Mattei.

Il viaggio di Paesi che vai del 10 marzo si concentra sulle eccellenze gastronomiche della città, contraddistinta per i numerosi alimenti tipici. In primis la mortadella, salume nato proprio a Bologna e che secondo gli storici era gustato già nell’Antica Roma.

In seguito sono protagonisti i tortellini, pasta all’uovo ripiena che, solitamente, è cucinata in occasione delle festività più importanti. Infine, nella puntata odierna, il padrone di casa Livio Leonardi incontra un uomo che racconta di essere riuscito a realizzare il suo sogno: volare in compagnia dei falchi.