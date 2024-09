Casa Mastrota, l’11 marzo su Food Network arriva Giorgio Mastrota: ospiti e come funziona lo show

Lunedì 11 marzo, in prima serata su Food Network, debutta Casa Mastrota. Il programma è una delle novità assolute dei palinsesti della rete, visibile al canale 33 del digitale terrestre.

Casa Mastrota, chi è il conduttore e quante puntate sono

Casa Mastrota è un format ideato e prodotto da Tiziana Martinengo. La società che lo ha realizzato per Warner Bros. Discovery è la Milano Produzioni. La trasmissione è visibile anche in streaming sull’applicazione Discovery+.

La prima edizione è composta da cinque puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. Food Network ne trasmette una alla settimana, nella prima serata di lunedì.

Il protagonista di Casa Mastrota, come intuibile già dal titolo, è Giorgio Mastrota. Quest’ultimo ha esordito come personaggio pubblico negli anni ‘80, conducendo varie trasmissioni sia in Rai che in Mediaset. Dal 1995 ha iniziato a lavorare nel campo delle televendite, grazie alle quali ha acquisito grande popolarità.

Mastrota, nella sua carriera, si è spesso messo in gioco, cimentandosi nel canto e nella recitazione, presenziando nel cast di Romolo + Giuly La guerra mondiale italiana e Manuela. Nel 2003 ha ricoperto il ruolo di tronista nel dating show Uomini e Donne e in seguito ha partecipato come ospite a show del calibro di Avanti un Altro! e Propaganda Live.

Uno show che mischia la passione per la cucina e l’amore per la sua famiglia

Il presentatore, attraverso Casa Mastrota, intende coniugare l’amore per la famiglia alla passione per la cucina. D’altronde, non è la prima volta che Giorgio Mastrota si diletta ai fornelli in televisione. Nel 2013, ad esempio, ha partecipato come aiuto chef ne La terra dei cuochi, programma trasmesso nel prime time di Rai 1 e guidato da Antonella Clerici.

In Casa Mastrota, il conduttore accoglie il pubblico dalla sua casa in Valtellina. In ogni appuntamento è accompagnato dalla moglie Flo e dai loro figli Matilde e Leonardo. Spesso, inoltre, sono coinvolti gli altri figli Chicco e Natalia. Quest’ultima, a sua volta, porta con sé il marito Daniel e i suoi figli.

Casa Mastrota, le ricette della prima puntata

Nella prima puntata di Casa Mastrota, in onda l’11 marzo su Food Network, Giorgio Mastrota prepara con Natalia il cous cous alla valtellinese e la torta di carote. Nel terzo appuntamento, Flo esegue la zuppa di funghi e il gratin di grano saraceno, mentre Matilde e Leonardo realizzano il cavollat, dolce con panna, meringhe e cioccolato. Infine, nell’ultima puntata, il padrone di casa e Chicco portano a tavola i biscotti al cioccolato, la zuppa di lenticchie e mele e gli sformati di bresaola.