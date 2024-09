Premi Oscar 2024, i vincitori: è dominio di Oppenheimer con sette statuette, niente da fare per Garrone

Nella notte fra domenica 10 e lunedì 11 marzo, a Los Angeles, sono stati consegnati i Premi Oscar 2024. Come da previsione, la serata ha avuto un dominatore assoluto: Oppenheimer. La pellicola, infatti, ha vinto ben sette statuette.

Premi Oscar 2024, Oppenheimer vince come Miglior film, Miglior attore protagonista e Miglior regista

Oppenheimer, dunque, è il grande protagonista dei Premi Oscar 2024. Il film, incentrato sul coinvolgimento del fisico Oppenheimer nel progetto Manhattan, era il grande favorito alla vigilia. La pellicola, che nel mondo ha guadagnato oltre 957 milioni di dollari, ha ottenuto in primis la certificazione di Miglior film. Christopher Nolan, inoltre, ha vinto per la prima volta in carriera nella categoria di Miglior regista.

Ai Premi Oscar 2024, poi, Oppenheimer è in vetta nelle categorie di Miglior attore protagonista e di Miglior attore non protagonista. Nella prima ha alzato la statuetta Cillian Murphy, nella seconda l’interprete Robert Downey Jr. Per entrambi si tratta del primo Oscar in carriera. Ad Oppenheimer anche i titoli di Miglior montaggio, Miglior colonna sonora e Miglior fotografia.

Gli altri premiati

Ai Premi Oscar 2024 trionfa La zona d’interesse, certificato per il Miglior sonoro e per il Miglior film internazionale. Niente da fare, dunque, per Matteo Garrone, che invece puntava a vincere con Io capitano. Vari riconoscimenti sono andati a Povere creature!, a partire da quello come Miglior attrice protagonista, vinto da Emma Stone. Il film, diretto da Yorgos Lanthimos, trionfa anche per la Miglior scenografia, i Migliori costumi e i Migliori trucco e acconciatura.

Da’Vine Joy Randolph è la Miglior attrice non protagonista per la sua performance in The Holdovers. I titoli di Miglior sceneggiatura originale e di Miglior sceneggiatura non originale sono andati rispettivamente a Justin Triet con Arthur Harari per Anatomia di una caduta e a Cord Jefferson per American Fiction. Il Miglior film d’animazione è Il ragazzo e l’airone, mentre Wes Anderson vince come Miglior cortometraggio per La meravigliosa storia di Henry Sugar. Il Miglior documentario è 20 days in Mariupol di Mstyslav Cernov. Il grande deluso, infine, è Barbie. Nonostante otto candidature, infatti, ha vinto solo nella categoria Miglior canzone grazie a What Was I Made For? di Billie Eilish.

Premi Oscar 2024, come è andata la diretta su Rai 1

In Italia, la cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2024 è andata in onda, dopo anni di assenza, sulla TV di Stato. In particolare, la diretta è stata trasmessa su Rai 1 con la conduzione di Alberto Matano, al timone tutti i giorni de La Vita in Diretta. Proprio l’influenza con quest’ultimo format era chiara per tutta la durata della trasmissione. Matano, infatti, ha deciso di commentare gli Oscar adottando la struttura del tavolo, presente tutti i giorni, nella seconda parte del rotocalco pomeridiano di Rai 1.

Il padrone di casa, nella serata evento, si è circondato da ospiti ed amici che hanno commentano, più o meno consapevolmente, ciò che stava avvenendo a Los Angeles. Va dato merito alla Rai per aver permesso ai tanti appassionati di fruire della serata in maniera integrale. Matano, infatti, prendeva la linea dallo studio esclusivamente nei momenti di stop della cerimonia, senza interrompere, in questo modo, il flusso di immagini in diretta proveniente da Los Angeles.