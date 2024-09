Grande Fratello, la puntata del 14 marzo: Anita a rischio eliminazione

Giovedì 14 marzo, in prima serata su Canale 5, è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello. Alla conduzione, come sempre, c’è Alfonso Signorini. Quest’ultimo, in apertura di appuntamento, ha annunciato che la finale si svolgerà il prossimo 25 marzo.

Grande Fratello 14 marzo, il confronto tra Alessio e la sorella di Perla

Al Grande Fratello del 14 marzo si è parlato a lungo del rapporto fra Alessio Falsone e Perla. Quest’ultima, nella scorsa puntata, è venuta a conoscenza di alcune dichiarazioni espresse in un’intervista dalla sorella Loana.

La donna non ha risparmiato critiche al concorrente, definendolo un “pagliaccio” e accusandolo di essere entrato nella Casa con il solo obiettivo di trovare una persona con la quale iniziare una relazione.

Nel corso del Grande Fratello del 14 marzo, Loana ha avuto un faccia a faccia con Alessio. La ragazza ha precisato che il pagliaccio era rivolto “al personaggio e non alla persona”. In seguito, ha aggiunto di averlo criticato perché “ci volevi provare con Greta, poi con Perla e alla fine con Anita”. Falsone ha negato tali accuse, affermando di aver sempre cercato solo un’amicizia con Perla.

Le unioni Anita con Alessio e Greta con Sergio

Al Grande Fratello è proposto un focus sulle due nuove coppie del reality. La prima è quella composta da Anita e da Alessio, al centro delle critiche sia dentro che fuori la Casa.

Olivieri ha sottolineato che con Falsone sta nascendo “qualcosa di serio”, poi ha ricostruito la storia (a suo dire difficile) con Edoardo. Il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato che Edoardo si è rifiutato di intervenire in diretta.

Altra unione al centro dell’appuntamento del 14 marzo del Grande Fratello è quella composta da Sergio e Greta. I due, negli scorsi giorni, si sono baciati per la prima volta. Tale gesto non è però piaciuto a Marcella, la mamma di lei.

Entrata nella Casa a sorpresa, ha ammesso che avrebbe preferito da parte della figlia maggior cautela. Inoltre, ha invitato Greta a “non avere fretta”, per evitare di commettere di nuovo gli errori già fatti con Mirko.

Grande Fratello 14 marzo, Anita la meno votata

Al Grande Fratello del 14 marzo, Signorini ha letto l’esito del televoto. La meno votata e, dunque, automaticamente in nomination per l’eliminazione è Anita Olivieri, che ha raccolto solo il 14% dei voti. Il più votato, con il 24%, è Giuseppe, seguito da Simona al 23%, da Federico al 20% e da Massimiliano al 19%. Infine, si sono svolte le nomination: oltre ad Anita, a rischio eliminazione ci sono Simona, Greta e Sergio. Il meno votato, nella diretta di lunedì dovrà lasciare per sempre il programma.