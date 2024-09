Stasera in tv venerdì 15 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 15 marzo 2024. Su Rai3, il film Chi è senza peccato, con Eric Bana. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluca Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 15 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Senior. Durante le audizioni al buio della quinta puntata, condotta da Antonella Clerici, ogni coach (Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè) completa la propria rosa di 12 talenti; subito dopo dovrà scegliere i sei cantanti da portare alla serata dei Knock Out in programma venerdì prossimo.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Falstaff. Il “Falstaff”, ultima opera di Verdi, diretto dal Maestro Claudio Abbado e andato in scena al Teatro Comunale di Ferrara nel 1999. Nel cast, tra gli altri, il basso Ruggero Raimondi, il soprano Carmela Remigio e il baritono Lucio Gallo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Nonostante l’eco della morte di Giulia Cecchettin e le tante campagne di sensibilizzazione, non si ferma la terribile sequenza di femminicidi in Italia, 19 solo a febbraio. E’ uno dei temi approfonditi questa sera da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nella nuova puntata del programma più visto di Rete 4.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Terra amara, con Hilal Altinbilek, Sibel Tascioglu, Polen Emre. Zuleyha (Hilal Altinbilek) vuole obbligare Hakan a trasferirle le quote dell’azienda Yaman e a lasciare per sempre Cukurova. Hakan si rifiuta e Zuleyha, in preda alla rabbia, gli spara, ma grazie all’intervento di Fikret manca il bersaglio. Intanto Betul si accorge di essere seguita da un uomo di Colak.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Tra le numerose chicche offerte nel lungo talk del venerdì sera di Diego Bianchi in arte Zoro ci sono anche le divertenti interviste impossibili di Alessio Marzilli, spesso rivolte a personaggi importanti del mondo della politica.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Masterchef Italia. Stagione 12, per la prima volta in chiaro, del talent culinario che ha tra i giurati gli chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, che stasera, nelle prime due puntate, selezionano i 20 concorrenti ufficiali.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Fratelli di Crozza. Dopo Jannik Sinner, Mara Venier e Joe Biden quali altri nuovi personaggi sono in arrivo nello show di Maurizio Crozza? Non ci resta che attendere stasera: di certo non mancheranno alcuni fra i suoi cavalli di battaglia.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Cucine da incubo Usa. Lo chef Gordon Ramsay tenta di fare l’impossibile: trasformare un ristorante ordinario e vuoto nel locale più popolare della città. Non c’è tempo per le chiacchiere mentre inizia la sua missione di ribaltare le sorti e salvarlo dall’”incubo”.

I film di questa sera venerdì 15 marzo 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Leonardo Pieraccioni, Il sesso degli angeli, con Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli. Il fiorentino Don Simone (Leonardo Pieraccioni), parroco di una chiesa che cade a pezzi, eredita da uno zio un’avviata attività in Svizzera. Ma quando arriva a Lugano per un sopralluogo il prete scopre che l’eccentrico parente gli ha lasciato un bordello, gestito dalla bella Lena (Sabrina Ferilli).

Su Rai3, alle 21.20, il film thriller del 2020, di Robert Connolly, Chi è senza peccato, con Eric Bana, Keir O’Donnell. L’agente federale Aaron Falk (Eric Bana) partecipa al funerale di un amico, che prima di suicidarsi avrebbe ucciso moglie e figlio. Accettando con riluttanza di indagare sul fatto, Falk riapre una vecchia ferita: la morte della 17enne Ellie. I due crimini, avvenuti in epoche diverse, sembrano collegati.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’avventura del 2013, di Brett Ratner, Hercules: Il guerriero, con Dwayne Johnson. Il semi Dio Hercules vuole porre fine ad una sanguinosa guerra e tornare a regnare sulla Tracia. Ma per realizzare il suo sogno dovrà affrontare mille pericoli e furfanti di ogni sorta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2001, di John Moore, Behind enemy lines – Dietro le linee nemiche, con Owen Wilson. Guerra dei Balcani: il pilota americano Chris Burnett viene abbattuto mentre sorvola lo spazio aereo serbo. Braccato dai nemici inferociti, fugge sperando nell’arrivo dei soccorsi.

Italia 1 – 20 Mediaset – Iris

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2016, di Zhang Ymou, The Great Wall, con Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal. Il mercenario William Garin (Matt Damon) dopo aver combattuto in molte battaglie in cui si è distinto per le sue abilità di arciere, viene catturato da un esercito composto da eccellenti guerrieri, conosciuto come l’Ordine Senza Nome che combatte contro delle forze soprannaturali nella Cina del XV secolo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2006, di David R. Ellis, Snakes on a plane, con Samuel L. Jackson. Per eliminare il testimone scortato dall’agente federale Nelville Flynn, un killer libera centinaia di serpenti velenosissimi sul volo che li trasporta. E ‘ l’inizio di un incubo.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 1975, di Sydney Pollack, I tre giorni del Condor, con Robert Redford. Manhattan. Joseph Turner, impiegato della Cia, sfugge ai killer che hanno sterminato gli uomini della sua squadra. Per lui comincia una fuga per la sopravvivenza.

Stasera in tv venerdì 15 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 2023, di Michael Mann, Ferrari, con Pénelope Cruz, Adam Driver. Modena, 1957. L’imprenditore Enzo Ferrari sta vivendo un periodo di profonda crisi. In cerca di riscatto, l’uomo decide di puntare tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Tom Edmunds, Morto tra una settimana… o ti ridiamo i soldi, con Aneurin Barnard. Dopo aver tentato più volte il suicidio, William ingaggia il killer Leslie per porre fine ai suoi tormenti: avrà una settimana per ucciderlo nel modo che hanno concordato. Ma…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Mike Mitchell, Walt Dohrn, Trolls. Alcuni Trolls, gli esseri più felici al mondo, vengono rapiti dai Bergen che vogliono mangiarli, pensando così di poter provare allegria. La principessa Poppy e il prode Branch faranno di tutto per salvarli.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Richard Kelly, The Box, con James Marsden, Cameron Diaz. Una giovane coppia riceve una scatola di legno con un pulsante rosso. Se decideranno di premerlo, otterranno un milione di dollari ma uno sconosciuto verrà ucciso.