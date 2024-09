Terra Amara, la puntata del 15 marzo: trama, cast e curiosità

Venerdì 15 marzo, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Terra Amara. La soap turca, come di consueto, prende il via a partire dalle 21:30.

Terra Amara 15 marzo, regista e dove è girata

Terra Amara è una produzione di Tims&B Productions. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Nel lungo elenco di sceneggiatori, invece, ci sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz. Il titolo è originale della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova. L’episodio trasmesso nel prime time di Canale 5 la scorsa settimana ha ottenuto ottimi ascolti. La serie, infatti, ha intrattenuto 2,9 milioni di persone, con una share del 16,7%.

Terra Amara 15 marzo, la trama

Nel corso di Terra Amara del 15 marzo, la protagonista Zuleyha obbliga Hakan a trasferirle le quote dell’azienda Yaman. Inoltre, intima all’uomo di abbandonare per sempre la città di Cukurova. Hakan, nonostante le pressioni del personaggio principale, decide di rifiutare. Zuleyha, in preda all’ira, lo spara.

Nel frattempo, ci sono dei problemi per Betul. La donna, infatti, si rende conto di essere seguita da uno degli uomini di Colak. In preda al terrore, decide di rifugiarsi a casa di Abdulkadir, al quale ammette di non voler lasciare Colak perché mira ad avere la sua eredità.

Spoiler finale

A Terra Amara, lo sparo di Zuleyha non ha provocato gravi danni solo grazie all’intervento provvidenziale di Fikret. I due, nel frattempo, passano sempre più tempo insieme. Fikret, intanto, trova Vahap all’esterno dell’abitazione e decide di avvertire Hakan.

I problemi per Zuleyha, però, non terminano qui. L’ufficiale giudiziario si presenta a villa Yaman per pignorare la dimora a causa di un debito con il fisco. Il personaggio principale è incredulo, ma a lei vengono mostrati gli avvisi di pagamento. Betul spiega di avere un piano per far sì che che la villa sia messa all’asta, così da poter essere acquistata da Colak.

Terra Amara 15 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata odierna di Terra Amara, visibile su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.