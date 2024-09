Boss in incognito, il 18 marzo protagonista il mondo della moda con l’imprenditrice Chiara Iachini

L’edizione 2024 di Boss in incognito termina lunedì 18 marzo, quando è protagonista l’imprenditrice Chiara Iachini. La puntata, condotta da Max Giusti, è in onda su Rai 2 dalle 21:20.

Boss in incognito 18 marzo, chi è l’imprenditrice protagonista

Boss in incognito è una produzione originale di Endemol Shine Italia. Nell’appuntamento del 18 marzo, visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, è proposto un focus sul mondo della moda. Chiara Iachini, infatti, è la direttrice commerciale di Don the Fuller. Inoltre, ha il ruolo di socia della Sedima Fashion Hub.

Quest’ultima realtà è nata alla fine degli anni ‘80 e, in poco tempo, ha rivoluzionato il mercato del jeans. L’azienda, infatti, ha inventato dei sistemi di lavaggio, trasformazione e invecchiamento dei capi che, in seguito, sono stati adottati da alcune delle maggiori multinazionali. Attualmente, la Sedima Fashion Hub produce i jeans per importanti brand del lusso.

I dipendenti incontrati durante l’esperimento

In Boss in incognito del 18 marzo, Chiara Iachini si camuffa per una settimana e incontra alcuni suoi dipendenti. Questi, come sempre, pensano di essere coinvolti in un documentario sul mondo del lavoro intitolato Job Stories.

Iachini, nella puntata, affianca in primis Tiziana, che ha il compito di spiegare la difficile tecnica della tintura, grazie alla quale è dato colore ai jeans. Mauro, invece, mostra tutti i segreti per un lavaggio perfetto dei pantaloni.

Nel corso della terza ed ultima puntata di Boss in incognito 2024, Chiara Iachini ha un faccia a faccia con Roberta. Quest’ultima, nella Sedima Fashion Hub, porta avanti l’arte del ricamo. Infine, la boss incontra Mauro, l’addetto ai prototipi più innovativi, in quanto svolge l’attività da creativo mediante soprattutto le tecniche degli strappi e dei tagli.

Boss in incognito 18 marzo, Max Giusti è con Rasim

Durante la settimana trascorsa in incognito, Chiara Iachini parla con i propri dipendenti, ascoltando le loro storie e i suggerimenti per migliorare il luogo di lavoro. Dopo aver incontrato tutti i lavoratori, la socia della Sedima Fashion Hub chiama in sede i protagonisti della puntata del 18 marzo di Boss in incognito. Mauro, Tiziana, Roberta e Mauro, solo a questo punto, scopriranno ciò che è effettivamente accaduto.

Infine, anche nell’appuntamento odierno di Boss in incognito, è coinvolto in prima persona il conduttore Max Giusti. Quest’ultimo, infatti, per un giorno si camuffa ed affianca Rasim, che nella sede della società di moda si dedica quotidianamente allo spettacolare metodo di verniciatura dei jeans.