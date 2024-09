Boss in incognito 11 marzo, protagonista la Urbani Tartufi: storie, attività e operai incontrati

Lunedì 11 marzo, Rai 2 trasmette la seconda puntata di Boss in incognito 2024. Il programma, condotto da Max Giusti, è in onda dalle 21:20, subito dopo il l’appuntamento quotidiano del TG2 Post.

Boss in incognito 2024 seconda puntata, la Urbani Tartufi

Boss in incognito 2024 è una produzione di Endemol Shine Italia. La nuova edizione della trasmissione ha esordito la scorsa settimana. La puntata dedicata a L’Antica Pizzeria da Michele in the world ha convinto 1,1 milioni di telespettatori, per una share del 6,9%.

La protagonista di Boss in incognito 2024 è la Urbani Tartufi. L’azienda è leader nel settore legato alla raccolta e alla trasformazione dei tartufi. Nata 170 anni fa in un piccolo borgo dell’Umbria, la società è presente, attualmente, in oltre 70 paesi del mondo, con un fatturato di circa 80 milioni di euro.

La Presidente è Olga Urbani, mentre il ruolo di Amministratore delegato è ricoperto da Gianmarco Urbani. Entrambi, però, sono volti molti conosciuti fra i dipendenti. Per questo, il Boss in incognito della seconda puntata, in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play, è il direttore generale Andrea Pascolini.

Gli operai presenti nell’appuntamento

Nella seconda puntata di Boss in incognito 2024, Pascolini incontra alcuni dipendenti dell’azienda. Questi, convinti di essere i protagonisti di un documentario sul mondo del lavoro, mostrano al boss in incognito alcune delle attività che svolgono quotidianamente.

La prima dipendente protagonista è Vania, che spiega in che modo è possibile produrre il pregiato olio al tartufo. Segue Antonella, grazie alla quale è intrapreso un immaginario viaggio del mondo: lei, infatti, ha il compito di etichettare i pacchi destinati ai clienti internazionali.

Andrea, nella seconda puntata di Boss in incognito, spiega l’arte della caccia al tartufo e realizza, con Pascolini, delle innovative salse. Infine, con Maria Chiara, spazio alla delicata attività di selezione e pulizia del tartufo fresco.

Boss in incognito 2024 seconda puntata, il conduttore in incognito

Nella seconda puntata di Boss in incognito 2024, il direttore generale della Urbani Tartufi parla con i propri dipendenti, facendosi raccontare i loro sogni ed obiettivi futuri.

Al termine della settimana in incognito, il Direttore generale chiama in sede i dipendenti che ha incontrato. I lavoratori, solo a questo punto, scopriranno la sua vera identità. Nell’esperimento, infine, è coinvolto in prima persona anche il conduttore Max Giusti, che assume, a sua volta, una nuova identità. L’attore e conduttore si reca presso l’Accademia Urbani per stare con Monolita. Con lei si cimenta nella preparazione di un menù da showcooking.