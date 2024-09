Grande Fratello, la puntata del 18 marzo: eliminati Anita e Paolo, Varrese in finale

Lunedì 18 marzo, Alfonso Signorini ha condotto, in prima serata su Canale 5, il terzultimo appuntamento stagionale del Grande Fratello. Nella serata non sono mancati i colpi di scena: il pubblico, infatti, ha decretato il nome del terzo finalista e ha eliminato due concorrenti.

Grande Fratello 18 marzo, Signorini contro Alessio Falsone

Al Grande Fratello del 18 marzo, il conduttore ha letto un duro comunicato del programma contro Alessio Falsone. Quest’ultimo, in settimana, ha avuto un faccia a faccia con Federico a causa delle batterie scariche dello spazzolino. Il padrone di casa ha rimproverato Falsone per “l’aggressività” dimostrata.

L’inquilino ha chiesto scusa e ha sottolineato di essere molto sensibile al tema in quanto, in passato, ha subito bullismo. A tali parole, Signorini ha sbottato: “Il fatto che tu abbia sofferto di bullismo non ti autorizza ad essere aggressivo con gli altri”.

Il conduttore, al Grande Fratello del 18 marzo, ha avvertito Alessio: il prossimo comportamento sopra le righe sarà punito con un provvedimento disciplinare.

Gli eliminati e il finalista

Al Grande Fratello, come detto, ci sono state due eliminazioni. In primis, Signorini ha letto l’esito del televoto eliminatorio aperto la scorsa settimana. In esso, ha avuto la peggio Anita, che ha dovuto abbandonare per sempre il programma. La ragazza, una volta in studio, ha sottolineato di essere innamorata di Alessio, definendosi pronta ad un confronto con l’oramai ex fidanzato Edoardo.

In seguito, al Grande Fratello del 18 marzo, il conduttore ha chiesto a tutti i concorrenti di indicare le due persone da mandare al televoto flash per individuare il terzo finalista. La scelta è ricaduta su Giuseppe e Paolo. Essi hanno dovuto individuare un terzo nome da portare con loro in nomination, optando per Massimiliano Varrese. Il preferito del pubblico è il nuovo finalista, il meno votato, invece, è eliminato. A staccare il pass per la finale, con il 46% dei voti, è Varrese. Giuseppe si è fermato al 40%, staccando di parecchio Paolo, fermo al 14% e, per questo motivo, eliminato.

Grande Fratello 18 marzo, le nomination

Al Grande Fratello del 18 marzo, Giuseppe Garibaldi ha ricevuto una sorpresa. Il giovane, infatti, ha riabbracciato il fratello Antonio, la cognata e le sue nipotine. Il bidello, poi, si è commosso ripercorrendo il suo rapporto con Beatrice Luzzi, conosciuta nello show. A tal proposito, ha ammesso di voler mantenere i contatti con l’attrice anche fuori dal loft di Cinecittà.

Infine, la puntata del 18 marzo si è conclusa con le nomination. Al televoto vanno Simona, Alessio e Federico. La persona meno votata, nella semifinale prevista giovedì, sarà definitivamente eliminata.