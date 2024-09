Stasera in tv martedì 19 marzo 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 19 marzo 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Duilio Giammaria, Petrolio. Su Canale 5, la fiction Incastrati, con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marianna Di Martino.

Stasera in tv martedì 19 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la prima puntata della nuova stagione della fiction Studio Battaglia 2, con Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Giorgio Marchesi, Miriam Dalmazio. Anna (Barbora Bobulova), Nina e la madre Marina (Lunetta Savino) tornano a lavorare insieme nel prestigioso Studio Zander, che ora si chiama Zander Battaglia. In realtà, secondo i patti, Marina dovrebbe uscire di scena non appena chiuse le ultime pratiche, ma per Zander non sarà facile liberarsi di lei.

Su Rai2, alle 21.20, il talent Dalla strada al palco. Alla fine della quinta puntata del talent show creato da Carlo Conti e condotto da Nek si completerà la rosa dei finalisti che martedì prossimo si contenderanno il titolo di vincitore della terza edizione. Anche stasera, ad accompagnare gli artisti di strada sul palco, ritroviamo la band di Luca Chiaravalli.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Petrolio. Ogni settimana un grande tema di attualità, italiano e internazionale, viene approfondito da Duilio Giammaria con un’accurata inchiesta. Il giornalista si rivolge alla comunità scientifica internazionale con l’obiettivo di offrire chiarezza al pubblico su questioni altrimenti poco comprensibili.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Anche nel talk di Bianca Berlinguer si parla degli appuntamenti elettorali che stanno infiammando il dibattito politico. In studio come sempre giornalisti e opinionisti poco abituati a frequentare gli studi e le trasmissioni di Rete 4. Tra gli altri, Concita De Gregorio, Andrea Scanzi e Gad Lerner.

Su Canale 5, alle 21.20, la fiction Incastrati, con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marianna Di Martino. Salvo (Salvo Ficarra) e Valentino (Valentino Picone), amici e cognati, sono titolari di una ditta che si occupa di riparazione di elettrodomestici. Un giorno i due arrivano a casa del commercialista Gambino e ne trovano il cadavere. Scoprono anche che Gambino era l’amante della moglie di Salvo.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. “All’inizio ero abbastanza teso, poi mi sono sciolto. Con Veronica Gentili mi sono trovato subito a mio agio. La diretta genera sempre una certa agitazione, ma sono contento come il pubblico ci sta seguendo”: così Max Angioni commenta il successo di questa edizione. Stasera, una nuova puntata.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Dopo Sardegna e Abruzzo le prossime elezioni regionali sono in Basilicata. Il materiale di certo non manca per il seguitissimo programma politico settimanale di Giovanni Floris. Che si avvale anche dei sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Tv8 – Nove – Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Lisbona (Portogallo) accoglie Alessandro Borghese alla ricerca del miglior ristorante in loco. In gara ci sono Makkà Restaurant, Davvero, La Pasta Fresca e Parao 73. Il premio della categoria Special va al miglior baccalà.

Su Nove, alle 21.25, Faking It. 30 gennaio 2002, il delitto di Cogne è l’infanticidio più noto e tragico della nostra storia. Questa sera Pino Rinaldi prova ad analizzare linguaggio e comportamenti di Annamaria Franzoni per capire se è stata lei ad uccidere il piccolo Samuele.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Al via l’ottava edizione del programma condotto da Flavio Montrucchio che organizza appuntamenti al buio per single in cerca dell’anima gemella. L’atmosfera soft del ristorante e lo staff cercano di favorire la conversazione durante la cena.

I film di questa sera martedì 19 marzo 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2015, di Ryan Coogler, Creed – Nato per combattere, con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan. Adonis Creed vuole seguire le orme del padre, morto sul ring. Parte allora per Philadelphia, con l’intento di incontrare il grande Rocky Balboa e chiedergli di fargli da allenatore.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Destin Daniel Cretton, Il castello di vetro, con Brie Larson. La vera storia della giornalista Jeannette Walls: influenzata dalla natura selvaggia del padre, trova la determinazione di costruirsi una vita di successo, seguendo le proprie regole.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2016, di Juan Antonio Bayona, Sette minuti dopo la mezzanotte, con Lewis MacDougall. Ogni sera, alla finestra del dodicenne Conor appare un gigantesco mostro, che lui stesso crede di aver evocato. La creatura gli racconta storie fantastiche che lo affascinano.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2007, di Antoine Fuqua, Shooter, con Mark Wahlberg, Danny Glover. L’ex marine Swagger viene accusato di aver attentato alla vita del presidente americano. Deciso a dimostrare la sua innocenza, l’uomo si mette sulle tracce di chi vuole incastrarlo.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1954, di André De Toth, L’assedio di fuoco, con Randolph Scott, Joan Weldon. Larry Delong viene sospettato ingiustamente di essere d’accordo con una banda di malviventi che ha rapinato la corriera. L’uomo farà di tutto per riscattarsi.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2014, di Paolo Genovese, Tutta colpa di Freud, con Marco Giallini, Vittoria Puccini, Anna Foglietta. L’analista Francesco è alle prese con i problemi delle tre figlie. Marta è innamorata di un sordomuto, Sara è gay e la diciottenne Emma ha perso la testa per un cinquantenne.

Stasera in tv martedì 19 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2015, di Benjamin Rocher, Antigang – Nell’ombra del crimine, con Jean Reno. Serge e la sua squadra fanno di tutto per mantenere l’ordine pubblico. Quando un gruppo di spietati rapinatori deruba banche e gioiellerie, dovranno usare metodi non convenzionali.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di Peter Weir, The Truman Show, con Jim Carrey, Ed Harris. Truman Burbank scopre di essere, sin dalla nascita, la star inconsapevole di uno show tv. Decide allora di fuggire, ma sottrarsi al suo ruolo non sarà per nulla facile.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Justin Lin, Fast & Furious 6, con Vin Diesel, Paul Walker. Dopo la rapina compiuta a Rio, Dom e la sua squadra si disperdono. Ma la richiesta d’aiuto dell’agente Hobbs riporta il team in azione per fermare una banda di criminali.