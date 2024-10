Amici 2024, dal 23 marzo su Canale 5 il Serale: concorrenti, squadre, giudici e regolamento

Sabato 23 marzo, in prima serata su Canale 5, inizia l’edizione 2024 del Serale di Amici. Il programma, come al solito, è condotto da Maria De Filippi.

Serale Amici 2024, il regolamento

Il Serale di Amici, con la puntata del 23 marzo, giunge alla ventitreesima edizione. Essa è composta da nove puntate. La finale, salvo improvvise modifiche di palinsesto, è in onda sabato 9 maggio. Il reality show è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity. I concorrenti sono suddivisi in tre squadre. Esse, in ogni puntata, si sfidano in varie partite, che sono decise al meglio di tre: il team che guadagna per primo i due punti ottiene la vittoria.

Al termine di ogni partita, nel Serale di Amici 2024, i professori della compagine vincente deve indicare tre ragazzi della squadra perdente da mandare a rischio eliminazione. Il meno votato fra i selezionati finisce al ballottaggio. In tale fase, si affrontano i talenti eliminati provvisoriamente. I giudici, dopo le varie esibizioni, fanno il nome della persona che deve lasciare definitivamente la trasmissione. L’esito, anche quest’anno, è comunicato ai ragazzi all’interno della casetta e non in studio.

Chi sono i giudici

Nel Serale di Amici 2024, dunque, è fondamentale la giuria. Essa è composta dai tre esperti già presenti nella scorsa edizione. Il primo è il paroliere e cantautore Cristiano Malgioglio, che ricopre con successo tale ruolo anche a Tale e quale show.

Al suo fianco ci sono il cantante Michele Bravi e il ballerino Giuseppe Giofrè, molto noto soprattutto negli Stati Uniti, dove ha ballato per star come Taylor Swift, Jennifer Lopez, Ricky Martin, Justin Timberlake e Dua Lipa.

In ogni puntata del Serale di Amici 2024 ci sono vari ospiti. Nell’esordio del 23 marzo spazio all’attrice Giusy Buscemi e ai comici Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta e la Signora Coriandoli.

Serale Amici 2024, le squadre

Al Serale di Amici 2024 ci sono quindici concorrenti. Essi sono suddivisi in tre compagini. La prima è guidata dal professore di canto Rudy Zerbi e da quella di ballo Alessandra Celentano. A loro il compito di seguire Dustin, Holden, Marisol e Petit.

Sono ben sei, invece, i talenti del team guidato da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Per la danza ci sono Kumo, Lucia, Sofia e Nicholas. Nel canto, Cuccarini spera di portare il più avanti possibile Sarah e Mida. Infine, l’ultima squadra è presieduta da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ed è rappresentata dai cantanti Ayle, Martina e Lil Jolie e dai ballerini Gaia e Giovanni.