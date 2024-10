Il Dottor Alì episodio Non sei più solo: trama, cast e curiosità

Sabato 23 marzo, su Real Time, è in onda l’episodio Non sei più solo de Il Dottor Alì. La serie, giunta alla seconda stagione, è visibile dalle 21:20.

Il Dottor Alì Non sei più solo, regista e dove è girata

L’appuntamento Non sei più solo, così come tutta la seconda stagione de Il Dottor Alì, è una produzione originale della MF Yapim. La serie è il remake turco della serie Good Doctor, nata in Corea del Sud e che ha ispirato la popolare versione statunitense The Good Doctor.

In Turchia, la fiction che in Italia è trasmessa su Real Time è andata in onda su FOX con il titolo originale Mucize Doktor. Al centro della storia c’è Ali Vefa, medico affetto da sindrome di autismo. Le riprese si sono svolte ad Istanbul. La serie, composta da due stagioni, ha come registi Yusuf Pirahasan e Aytac Cicek. Gli sceneggiatori, invece, sono Pinar Bulut e Onur Koralp.

Il Dottor Alì Non sei più solo, la trama

In Non sei più solo de Il Dottor Alì, il protagonista e Nazli continuano a godersi la loro relazione. Lui, però, è turbato per quanto è accaduto la scorsa settimana e, anche per questo, ha un atteggiamento di freddezza e distacco dalla compagna. A peggiorare le cose c’è una scritta all’esterno della casa di Alì, in cui è definito “dottore assassino”.

Nel frattempo, Ferman decide di parlare con Beliz, alla quale propone di adottare la bambina di Kivilcim. Lei, però, non è convinta da tale idea, ammettendo di non sentirsi pronta a prendere un impegno così grande.

Spoiler finale

Intanto, durante Non sei più solo de Il Dottor Alì, arriva in ospedale un paziente. Quest’ultimo è in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale. È privo di sensi, con un sospetto trauma cranico e spinale. Insieme a lui c’è una donna, che racconta che l’uomo si è sacrificato per salvarla da un pirata della strada che la stava per investire. Infine, Tanju è una furia per la morte di Kivilcim e se la prende con Adil.

Il Dottor Alì Non sei più solo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella seconda stagione de Il Dottor Alì, in onda su Real Time e in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.