The Voice Senior, il 22 marzo eletti i finalisti: chi sono e come sono formate le squadre

Venerdì 22 marzo, su Rai 1, è andata in onda la semifinale di The Voice Senior. La trasmissione, come di consueto, è condotta da Antonella Clerici.

The Voice Senior 22 marzo, i giudici hanno eletto i finalisti

Nella puntata di The Voice Senior, visibile in streaming e on demand su Rai Play, i giudici hanno ultimato la composizione dei loro team. In particolare, i coach Loredana Bertè, Clementino, Arisa e Gigi D’Alessio hanno selezionato i dodici finalisti che si contenderanno la vittoria.

I giudici hanno iniziato l’appuntamento con sei artisti ognuno. Nella serata si sono svolte le battle e gli esperti hanno dovuto dimezzare le proprie compagini. Per questo, ciascun coach ha eliminato tre cantanti. Clerici ha annunciato che la finale, rigorosamente in onda in diretta su Rai 1, è prevista il 5 aprile prossimo. Fra sette giorni, lo show non è nei palinsesti della rete ammiraglia per lasciare il posto alla Via Crucis.

I finalisti di Gigi D’Alessio ed Arisa

Nella puntata di The Voice Senior, Gigi D’Alessio ha scelto come finalista Diana Puddu. Quest’ultima ha 60 anni, è di Quartu Sant’Elena (Cagliari) e ha definito l’esperienza nello show “magica e fiabesca”. In finale anche Benito Madonia, 70enne appassionato di Pino Daniele. Il terzetto è concluso da Luca Minnelli, 60enne che ha portato in scena la cover di Miserere di Zucchero e Pavarotti.

Arisa, a The Voice Senior del 22 marzo, ha selezionato in primis Donatella Pandimiglio, che ha convinto tutti con The way we here di Barbra Streisand. La compagine è formata anche da Mario Rosini e Bartolomeo Iossa. Il primo ha 60 anni, è originario di Gioia Del Colle, in Puglia, e nel 2004 ha partecipato al Festival di Sanremo. Il secondo, anch’esso pugliese, è un ex grossista di 76 anni.

The Voice Senior 22 marzo, le squadre di Clementino e Loredana Bertè

A The Voice Senior, Clementino spera di replicare la vittoria dell’anno scorso con Gianluca John Calzolari, 62enne di Faenza, dove lavora come agente della polizia locale. Oltre a lui ci sono la 61enne di Ravenna Sonia Zanzi e Pino Maragno, ribattezzato affettuosamente “l’Elvis Presley italiano”.

Infine, nella semifinale di The Voice Senior del 22 marzo, Loredana Bertè ha selezionato i tre finalisti. In primis c’è l’esuberante Sandro Red Bertoldini, rocker 68enne che ha raggiunto la finale con la cover di It’s my life di Bon Jovi. C’è anche Vittorio Centrone, conosciuto con il nome d’arte di Lemuri il Visionario, artista che ha già rilasciato l’album Viaggio al Centro di un Cuore Blu. Infine, nell’appuntamento è presente Claudia Bruni, 60enne che ha dedicato alla mamma la performance di Volami nel cuore di Mina.