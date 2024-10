Verissimo, gli ospiti del 23 marzo: ci sono Alfa, Giusy Buscemi ed Eleonora Giorgi

Sabato 23 marzo, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Verissimo. Il programma è condotto, come sempre, da Silvia Toffanin. La trasmissione inizia alle ore 16:30.

Verissimo 23 marzo, Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi parlano della fiction Vanina

Nel corso di Verissimo del 23 marzo, la padrona di casa Silvia Toffanin accoglie gli attori Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi. La prima, dopo aver vinto l’edizione del 2012 di Miss Italia, ha lavorato a varie fiction celebri, come Don Matteo, Il Paradiso delle Signore e Un passo dal cielo. Il secondo, invece, ha partecipato a titoli del calibro di Studio Battaglia, Folle d’amore Alda Merini e La sposa.

A Verissimo del 23 marzo, Buscemi e Marchesi presentano il loro ultimo impegno seriale dal titolo Vanina Un vicequestore a Catania. La serie, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, esordisce su Canale 5 mercoledì 27 marzo. La prima stagione, realizzata da Palomar con RTI, è composta da quattro puntate, dalla durata di circa 100 minuti ciascuna.

Gabriel Garko con Anna Safroncik

Durante Verissimo del 23 marzo è dato ancora spazio al mondo della recitazione. Toffanin, infatti, intervista Gabriel Garko, che dopo una lunga pausa dalle scene è tornato alla recitazione con Se potessi dirti addio.

Per parlare della serie, diretta dai coniugi Simona e Ricky Tognazzi, è presente in studio anche la co-protagonista Anna Safroncik. La produzione esordisce nella rete ammiraglia Mediaset nel prime time di venerdì 29 marzo ed è composta da sei episodi, trasmessi in tre settimane.

In seguito, Silvia Toffanin accoglie Francesco Arca. L’interprete, che per il Biscione ha lavorato nelle fiction Fosca Innocenti e Svegliati amore mio, è da pochi giorni nelle librerie del nostro paese con il romanzo autobiografico Basta che torni.

Verissimo 23 marzo, Eleonora Giorgia parla delle sue condizioni di salute

Nella puntata odierna di Verissimo, visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity, Toffanin ha un faccia a faccia con uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2024. Stiamo parlando del giovane Alfa, che sul palco dell’Ariston ha proposto il singolo Vai!. Nei prossimi mesi, il cantautore è il protagonista di una serie di concerti in giro per l’Italia.

Infine, durante Verissimo di sabato 23 marzo, c’è Eleonora Giorgi. L’attrice aggiorna il pubblico sul suo stato di salute. Da qualche mese, infatti, lotta contro un cancro al pancreas. Nello show, Giorgi è accompagnata in studio dai suoi due figli Paolo Ciavarro e Angelo Rizzoli.