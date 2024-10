Cortesie per gli ospiti 2024, il 25 marzo su Real Time la nuova edizione con la novità di Tommaso Zorzi

Lunedì 25 marzo, su Real Time, inizia l’edizione 2024 di Cortesie per gli ospiti. Il programma, come da tradizione, è trasmesso in access prime time, dalle ore 20:20 circa.

Cortesie per gli ospiti 2024, fra i giudici c’è la novità Tommaso Zorzi

Cortesie per gli ospiti 2024 festeggia un importante traguardo. Il format, trasmesso per la prima volta su Real Time nel 2005, arriva quest’anno alla ventesima edizione. Lo show è prodotto dalla Banijay Italia, che lo ha realizzato per il gruppo Warner Bros. Discovery.

L’edizione 2024 di Cortesie per gli ospiti è composta da quaranta puntate inedite, nei palinsesti di Real Time tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Gli appuntamenti hanno una durata di circa un’ora e sono visibili anche in diretta streaming e on demand sull’applicazione Discovery+.

La principale novità riguarda i giudici. In tale ruolo, infatti, esordisce l’influencer e conduttore Tommaso Zorzi, che deve valutare le case dei protagonisti. Con lui sono confermatissimi Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi. Entrambi sono presenti per l’undicesima edizione consecutiva. La prima valuta il rispetto del galateo, mentre il secondo dà i propri voti al menù.

Come funziona la trasmissione

In Cortesie per gli ospiti 2024 non cambia il meccanismo di funzionamento dello show. In ogni puntata si sfidano due coppie di concorrenti, che organizzano nelle proprie case delle cene. I partecipanti scelgono il tema della loro serata e iniziano la preparazione del menù, che si snoda in quattro portate: antipasto, primo, secondo e dolce.

Inoltre, preparano con grande attenzione la tavola e la propria abitazione. Durante la cena, devono cercare di mettere a proprio agio gli ospiti, ai quali regalano un piccolo dono. Al termine di entrambe le cene, i tre giudici assegnano un punto per ogni categoria. La coppia che ottiene il punteggio più alto è la vincitrice della serata.

Durante Cortesie per gli ospiti 2024, Zorzi, Valbuzzi e Csaba raggiungono alcune delle più importanti città italiane. Fra queste ci sono Napoli, Bologna, Catania, Bari e Milano.

Cortesie per gli ospiti 2024, nella prima puntata ci sono i protagonisti di Casa a prima vista

Nella prima puntata di Cortesie per gli ospiti ci sono i protagonisti di Casa a prima vista, show rivelazione dei palinsesti autunnali di Real Time. In particolare, si fronteggiano gli agenti immobiliari che operano nella città di Milano e dintorni. Per questo, da una parte ci sono Ida Di Filippo e Mariana D’Amico, mentre dall’altra spazio a Gianluca Torre e a Lorenzo, suo amico e collega.