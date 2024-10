Real Time, i palinsesti della primavera 2024: arrivano Enzo Miccio, Lodovica Comello e Tommaso Zorzi

Real Time, nelle scorse ore, ha annunciato i palinsesti della primavera 2024. Non mancano le novità, come il ritorno di Enzo Miccio con l’esordiente Lodovica Comello.

Real Time primavera 2024, nuove puntate per Il forno delle meraviglie e Casa a prima vista

I palinsesti della primavera 2024 di Real Time partono lunedì 25 marzo. In access prime time, infatti, inizia una nuova edizione di Cortesie per gli ospiti. Ai veterani Csaba della Zorza e Roberto Valbuzzi, esperti nell’arte del ricevere e nella cucina, si aggiunge Tommaso Zorzi. A lui è affidato il compito di valutare le case dei concorrenti.

A maggio, invece, i palinsesti di Real Time sono arricchiti da due graditi ritorni. Stiamo parlando delle nuove edizioni de Casa a prima vista e Il forno delle meraviglie. Il primo format ha come protagonisti gli agenti immobiliari Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer. Il secondo, invece, guidato da Fulvio Marino, consiste nella sfida fra le panetterie italiane.

In partenza una nuova soap turca

Real Time, per la primavera 2024, ha deciso di puntare sulle produzioni seriali turche. Dopo la messa in onda de Il Dottor Alì, confermato nel prime time del sabato con la seconda stagione, dal 15 aprile inizia Hercai Amore e vendetta. La protagonista è la giovane Reyyan, proveniente da una famiglia ricca e piena di segreti, che si innamora del vendicativo Mirandelle.

Il 6 aprile, Real Time riaccoglie l’hair stylist più popolare del nostro paese, ovvero Federico Fashion Style. Il parrucchiere torna con la versione vip dello show che lo ha reso popolare, intitolata Il Salone delle Celebrità. In ogni puntata, Federico Lauri si occupa delle acconciature di alcune celebrity italiane.

Real Time primavera 2024, il 1° maggio inizia The Real Housewives di Roma

La primavera di Real Time va avanti con un’altra novità, inserita nei palinsesti dal 1° maggio. Stiamo parlando di The Real Housewives di Roma, in cui sei carismatiche protagoniste raccontano gli eccessi della vita mondana e culturale della capitale.

Da giugno spazio a Spose in affari, trasmissione che segna il ritorno sulla rete di Enzo Miccio, accompagnato da Lodovica Comello. In ogni appuntamento, tre donne cercano di vendere i loro abiti di nozze ad un gruppo di future spose. Per farlo, partecipano ad un’asta decisamente molto particolare.

Infine, nella primavera 2024 di Real Time proseguono le stagioni tuttora in corso di Matrimonio a prima vista e Primo Appuntamento, visibili nel prime del mercoledì e del martedì.