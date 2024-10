Le indagini di Lolita Lobosco episodio Un brutto affare il 25 marzo su Rai 1: trama, cast e curiosità

Rai 1, lunedì 25 marzo, propone l’episodio intitolato Un brutto affare de Le indagini di Lolita Lobosco. La fiction con protagonista l’attrice Luisa Ranieri è in onda dalle ore 21:20.

Le indagini di Lolita Lobosco Un brutto affare, regista e dove è girata

La terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco è una produzione originale di Zocotoco e Bibi Film TV. Con esse ha collaborato Rai Fiction. La sceneggiatura della serie è di Chiara Laudani, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Daniela Gambaro. La regia è di Renato De Maria.

Le indagini di Lolita Lobosco 3 termina con l’appuntamento in onda oggi. Il terzo capitolo ha confermato il grande successo in termini di ascolti della fiction, che nei primi tre episodi ha convinto una media di poco superiore ai 5 milioni di telespettatori, per una share del 27,8%. Ad oggi, la Rai non ha ancora comunicato ufficialmente se la serie proseguirà con una quarta stagione.

Le indagini di Lolita Lobosco Un brutto affare, la trama

Nel corso di Un brutto affare de Le indagini di Lolita Lobosco, i protagonisti devono indagare sul ritrovamento di un cadavere che è emerso dalle acque di un laghetto di campagna. Lolita e colleghi appurano che si tratta di un omicidio. Tuttavia, le condizioni del corpo non permettono di identificare immediatamente la vittima.

Nel frattempo, durante l’ultima puntata della terza stagione della fiction Le indagini di Lolita Lobosco, la protagonista è impegnata nelle questioni riguardanti la propria vita privata. La relazione fra la vicequestore e Leon, infatti, è in forte crisi. Per sua fortuna, la protagonista trova un’inaspettata alleata.

Spoiler finale

Lolita Lobosco, in Un brutto affare, deve decidere cosa fare ora che Angelo è tornato a Bari. L’uomo afferma di essere pronto a testimoniare in tribunale contro gli assassini di Petresine.

Forte, intanto, affronta la sua frattura con Porzia cercando di risolvere l’aggressività del loro primogenito. Esposito è sempre più a suo agio nel ruolo di padre. Nunzia, infine, scopre di avere una temibile rivale in campo sentimentale.

Le indagini di Lolita Lobosco Un brutto affare, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il finale della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, in onda su Rai 1 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.