Verissimo, gli ospiti del 30 e 31 marzo: speciale Grande Fratello, in studio Maria Esposito

Sabato 30 e domenica 31 marzo, dalle 16:30 su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Il programma, come di consueto, è condotto da Silvia Toffanin.

Verissimo 30 31 marzo, gli ospiti del sabato

Sabato 30 marzo, nell’appuntamento di Verissimo, è dato spazio alla cantante Donatella Rettore. L’artista, nella storia della musica italiana grazie a hit come Kobra, Splendido splendente e Lamette, di recente è stata una delle protagoniste della serata dei duetti del Festival di Sanremo.

Toffanin, in seguito, ha un lungo faccia a faccia con la collega Veronica Gentili. La giornalista ha lavorato a lungo su Rete 4, dove ha condotto per anni il talk Controcorrente, con il quale è andata in onda sia in prima serata che in access prime time. Dallo scorso settembre è al timone de Le Iene, nei palinsesti di Italia 1 ogni martedì.

Spazio, a Verissimo del 30 marzo, ad Amici di Maria De Filippi. La scorsa settimana, su Canale 5, è iniziata la fase del Serale e nella prima puntata sono stati eliminati il cantante Ayle e il ballerino Kumo. Entrambi sono in studio per un’intervista con Toffanin.

Maria Esposito e la coppia Zenga-Cannavò

Nel corso di Verissimo del 30 marzo, la padrona di casa accoglie Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due si sono conosciuti ed innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello. Nel tempo, hanno coltivato il loro amore e, poche settimane fa, hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.

Per la prima volta a Verissimo c’è un’intervista all’attrice Maria Esposito. La giovane è una delle star della serie Mare Fuori, dove interpreta il personaggio di Rosa Ricci. Da poco, l’interprete ha rilasciato il libro Una luce tra i vicoli. Infine c’è l’ex rugbista e conduttore di Tu si que vales Martin Castrogiovanni, accompagnato dalla moglie Daniela.

Verissimo 30 31 marzo, lo speciale sul Grande Fratello

Domenica 31 marzo, su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity, è in onda uno speciale di Verissimo interamente dedicato all’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo 197 giorni di permanenza nella Casa, la conduttrice accoglie tutti i finalisti dello show, ovvero Beatrice Luzzi, Simona Tagli, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Letizia Petris, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Con loro ci sono Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi, usciti in semifinale. Infine, Silvia Toffanin intervista la vincitrice Perla Vatiero, alla sua prima ospitata in televisione dopo la vittoria nel reality.