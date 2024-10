Serie A, programmazione tv della 30° giornata: Fiorentina-Milan su DAZN e Sky

Sabato 30 marzo e lunedì 1° aprile si disputa la 30° giornata di Serie A. Il massimo campionato di calcio torna dopo una settimana di pausa dovuta alle Amichevoli Internazionali. Le dieci partite del turno sono visibili, come di consueto, in diretta e in esclusiva su DAZN. Solo tre, invece, sono gli impegni offerti da Sky.

Serie A 30° giornata, i match del sabato

Sabato 30 marzo si disputano le prime cinque sfide della 30° giornata di Serie A. Alle 12:30, il Napoli di Calzona accoglie allo stadio Diego Armando Maradona l’Atalanta di Gasperini. La partita potrebbe essere decisiva per la qualificazione alle coppe europee, in quanto si affrontano rispettivamente la settima e la sesta in classifica.

Alle 15:00, in contemporanea, spazio a Genoa-Frosinone e Torino-Monza. Alle 18:00, la Lazio dà il benvenuto allo Stadio Olimpico alla Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono a caccia di una vittoria che manca, oramai, da tre turni. Alle 20:45, la 30° giornata di Serie A inizia anche su Sky con Fiorentina-Milan.

La domenica in campo l’Inter e la Roma

Dopo uno stop per il giorno di Pasqua, la 30° giornata di Serie A termina il 1° aprile, giorno in cui si festeggia la Pasquetta. Alle 12:30, il Bologna quarto in classifica spera di proseguire la corsa verso la prossima Champions League contro il fanalino di coda Salernitana, che invece deve disperatamente fare punti per evitare la retrocessione. Il match, oltre che su DAZN, è fruibile anche su Sky.

La 30° giornata di Serie A su Sky termina alle 15:00 con Cagliari-Hellas Verona, che mette in palio punti molto importanti per la salvezza. Alla stessa ora, il Sassuolo penultimo in classifica ospita l’Udinese. Il calendario, alle 18:00, propone Lecce-Roma, con i giallorossi guidati da Daniele De Rossi a caccia del sesto risultato utile consecutivo in campionato. Infine, alle 20:45, c’è Inter-Empoli, con la capolista che prova ad aggiungere altri tre punti al suo già ingente.

Serie A 30° giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in occasione della 30° giornata di Serie A.

Fiorentina-Milan : Compagnoni e Marchegiani;

: Compagnoni e Marchegiani; Bologna-Salernitana : non ancora comunicati;

: non ancora comunicati; Cagliari-Hellas Verona: non ancora comunicati.

Qui, invece, le voci che raccontano la 30° giornata di Serie A per DAZN.