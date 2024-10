Matrimonio a prima vista, la puntata del 3 aprile: Enrico e Benedetta incontrano gli esperti

Mercoledì 3 aprile, in prima serata su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Matrimonio a prima vista. L’edizione 2024 del programma procede con la sesta puntata.

Matrimonio a prima vista 3 aprile, la convivenza entra nel vivo

Matrimonio a prima vista 2024 è una produzione originale di Non Panic Banijay, che lo ha realizzato per Warner Bros. Discovery. Al fianco dei novello sposi, anche nell’appuntamento odierno, ci sono i tre esperti. In primis c’è la sessuologa Nada Loffredo, che valuta l’affinità sessuale dei candidati. Con lei ci sono l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e il sociologo Mario Abis.

Nella puntata di Matrimonio a prima vista del 3 aprile, in onda anche in diretta streaming e on demand sul sito di Discovery+, entra nel vivo la fase della convivenza. Per una delle coppie protagoniste è arrivato il momento della resa dei conti.

Il confronto decisivo tra Enrico e Benedetta

A Matrimonio a prima vista del 3 aprile si svolge il confronto decisivo fra Enrico e Benedetta. La coppia, di fatto, non è mai riuscita ad iniziare l’esperimento. I due, dopo poche ore da marito e moglie, hanno iniziato a battibeccare. Le tensioni si sono trasformate in un forte litigio nel bel mezzo del viaggio di nozze. Al loro ritorno in Italia, i concorrenti non hanno mai iniziato una reale vita di coppia, evitando la fase della convivenza. Nella puntata odierna incontrano i tre giudici per comprendere se mandare avanti o meno l’esperimento.

Durante Matrimonio a prima vista, intanto, non si placano i dubbi di Fabio. Quest’ultimo, infatti, continua a non essere convinto dalla moglie Ilaria. Il problema principale è la mancanza di attrazione fisica e il fatto che lui continui a non voler affrontare direttamente il problema.

Matrimonio a prima vista 3 aprile, le altre coppie

Nel corso di Matrimonio a prima vista c’è aria di crisi per Stefania e Giuseppe. I due, come prevede il format, sono andati a convivere ma fra loro permane una grande freddezza. Per sbloccare la situazione, Andrea Favaretto decide di andare a trovarli e parlare con entrambi. Stefania, a questo punto, afferma ancora una volta di non sentirsi emotivamente coinvolta dal coniuge.

Infine, durante Matrimonio a prima vista del 3 aprile, procede a gonfie vele il matrimonio di Ilaria e Giuseppe. Le incertezze di lei sembrano svanire quando lui accetta di proseguire la convivenza a casa della moglie. La donna, che fino a quel momento aveva sempre mantenuto una certa distanza dal partner, sembra propensa a lasciarsi andare e fra i due scatta il primo bacio.