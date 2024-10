Pechino Express, la quinta puntata: prima tappa nel Laos, eliminati I Giganti

Giovedì 4 aprile, su Sky Uno, è andata in onda la quinta puntata di Pechino Express 2024. Il programma, come di consueto, è condotto da Costantino Della Gherardesca. Al suo fianco, in qualità di inviato, c’è Fru.

Pechino Express 2024 quinta puntata, lo show raggiunge il Laos

Nella quinta puntata di Pechino Express 2024, i viaggiatori hanno fatto il loro ingresso in un nuovo paese. Dopo aver abbandonato il Vietnam, infatti, le telecamere dello show hanno raggiunto il Laos.

Il nastro di partenza è situato a Muang Xai. L’obiettivo della puntata consiste nel percorrere il più velocemente possibile i 263 km di distanza da Luang Prabang. Nella tappa, la prima importante destinazione è rappresentata dal villaggio di Nasiendgy, dove ad attenderli con il Libro Rosso c’è il conduttore Costantino Della Gherardesca.

I primi ad arrivare nella quinta puntata di Pechino Express 2024 sono I Pasticceri, che dunque hanno ottenuto la qualificazione automatica alla tappa della settimana prossima. I fratelli Carrara, dopo aver visto un videomessaggio delle loro compagne, hanno avuto anche la possibilità di assegnare un malus ad Italia Argentina, che hanno dovuto percorrere un lungo tratto di strada in compagnia di una insegnante di matematica del Laos.

Il tempio dei giovani monaci

Durante la quinta puntata di Pechino Express, le coppie in gara hanno incontrato Fru nel villaggio di Ban Xang Hai, dove hanno preparato il Lao Lao. Con tale nome si intende un tipico liquore di riso con spezie e serpente. Successivamente, i protagonisti hanno raggiunto il tempio dei giovani monaci a Wat Pha O. Qui, i concorrenti hanno svolto alcune delle attività tipiche del luogo, come pulire i bagni in comune, lavare i pavimenti delle sale, recitare le preghiere buddhiste e portare la legna in cucina.

Pechino Express 2024 quinta puntata, gli eliminati sono I Giganti (che hanno litigato per tutta la tappa)

La quinta puntata di Pechino Express 2024 è terminata presso Luang Prabang, dove era posto il Tappeto Rosso. Una volta giunti sul traguardo, il conduttore ha letto l’ordine di arrivo finale: la vittoria è andata ad Italia Argentina, seguite dai Fratm, Le Ballerine e I Caressa. Le coppie a rischio eliminazione sono I Giganti (che hanno litigato per tutta la durata della tappa) e Le Amiche.

Italia Argentina, durante Pechino Express 2024, hanno deciso di far tornare in Italia Francesca Piccinini e Kristian Ghedina, ovvero I Giganti. La Busta Nera ha confermato la loro eliminazione. I due sportivi, prima di salutare tutti, si sono chiariti, ritrovando l’armonia persa nella gara.