Stasera in tv venerdì 5 aprile 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 5 aprile 2024. Su Rai3, il documentario sulla storia della casa discografica Rca, Lato A. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 5 aprile 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, l’ultima puntata del talent The Voice Senior. Per i quattro coach non è stato facile scegliere i 12 finalisti della terza edizione, e oggi Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino faranno del loro meglio per portare uno di loro alla vittoria. Le prime tre edizioni sono state vinte da Erminio Sinni, Annibale Giannarelli e Maria Teresa Reale.

Su Rai3, alle 21.20, il documentario Lato A. Marco Giallini racconta la storia della Rca Italiana, casa discografica con sede a Roma, che negli Anni 60, sotto la guida di Ennio Melis, ha scritto la storia della musica leggera italiana. Per la Rca hanno inciso Gianni Morandi, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Lucio Dalla e tanti altri.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Nabucco. Al Teatro Municipale di Piacenza, va in scena l’opera di Verdi con l’Orchestra della Fondazione Arturo Toscanini. Sul podio, il Maestro Daniel Oren. Nel cast il baritono Ambrogio Maestri, il soprano Andrea Gruber, e il mezzosoprano Nino Surguladze.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Mentre l’elenco dei femminicidi compiuti in Italia si allunga inesorabilmente, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero continuano ad occuparsi del tragico fenomeno. In scaletta, anche la strage di Erba in vista della seconda udienza del processo di revisione, in programma a Brescia martedì 16 aprile.

Su Canale 5, la terza ed ultima puntata della fiction Se potessi dirti addio, con Gabriel Garko, Anna Safroncik. Anche se ormai Marcello (Gabriel Garko) non è più un suo paziente, Elena (Anna Safroncik) continua ad aiutarlo nella ricerca del passato. Riemergono altri ricordi nella mente dell’uomo, alcuni molto dolorosi. Nello stesso tempo Marcello dà sostegno a Elena, che si trova in difficoltà con le figlie.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Questo talk propone un modo originale di raccontare anche i fatti più crudi con un po’ di ironia. E’ il regno di Diego Bianchi, in arte Zoro, che non si è fermato neppure nell’ottobre del 2022 quando, colpito dal Covid, ha condotto da casa.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Masterchef Italia 12. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli all’attacco nelle Mystery Box di stasera. La 1° ha 10 ingredienti a cubetti da riconoscere e usare. La 2° è vegetariana e si chiede agli chef di fare un piatto vegetale delle loro tradizioni.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Fratelli di Crozza. Dopo le due puntate con “il meglio di”, Maurizio Crozza torna in diretta con il suo show che nell’ultima stagione ha fatto registrare picchi di oltre 1,4 milioni di spettatori. Quali novità ci aspettano nell’appuntamento di questa sera?

Su Real Time, alle 21.30, il reality Casa a prima vista. A Milano, gli agenti immobiliari Ida di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D’Amico si sfidano a trovare l’appartamento ideale per i clienti. In questa puntata devono cercare un bilocale che abbia le caratteristiche desiderate da Agnese.

I film di questa sera venerdì 5 aprile 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2015, di Breck Eisner, The last witch hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, con Vin Diesel. Kaulder, cacciatore di streghe immortale, affronta le creature maligne che minacciano New York. Tra loro c’è la perfida Regina, da lui uccisa in passato.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1969, di Duilio Coletti, Edward Dmytryk, Lo sbarco di Anzio, con Robert Mitchum. Italia, 1944. Dick Ennis è un giornalista americano corrispondente presso il comando di Napoli. Lì vive i preparativi dello sbarco degli alleati ad Anzio e poi si unisce alle truppe.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2013, di Bryan Singer, Il cacciatore di giganti, con Nicholas Hoult. Nel fantastico regno di Cloister, il giovane Jack (Nicholas Hoult) apre inavvertitamente un passaggio tra la Terra e Gantua, un mondo sospeso nel cielo e abitato da terribili giganti. Tornati sul pianeta dopo migliaia di anni, i mostri reclamano i territori un tempo perduti dando inizio ad una terribile guerra.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2001, di Brett Ratner, Colpo grosso al Drago Rosso, con Jackie Chan, Chris Tucker. Il detective Carter e l’ispettore Lee trascorrono una vacanza a Hong Kong. Presto, però, si ritrovano coinvolti in una serie di omicidi e in un grosso traffico di soldi falsi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Ted Demme, Blow, con Johnny Depp, Penélope Cruz, Franka Potente. Il film racconta la vera vita di George Jung. Negli Anni 70 e 80 l’uomo organizzò il mercato americano della cocaina divenendo il braccio destro del boss colombiano Pablo Escobar.

Stasera in tv venerdì 5 aprile 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Damien Chazelle, First man – Il primo uomo, con Ryan Gosling. La vera storia di Neil Armstrong che, dopo la morte della figlia, entra a far parte della NASA. Il 20 luglio 1969 partecipò all’Apollo 11, diventando il primo uomo atterrato sulla Luna.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Brad Silberling, Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi, con Emily Browning, Liam Aiken. I tre fratelli Baudelaire hanno perso i genitori in un incendio misterioso. A occuparsi di loro sono ora il cattivissimo zio Olaf e altri parenti molto originali.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2010, di Phillip Noyce, Salt, con Angelina Jolie. L’agente della Cia Evelyn Salt viene accusata di essere una spia russa e di voler assassinare il presidente degli Stati Uniti. Sfuggita alla cattura, la donna porterà alla luce una sconvolgente verità.