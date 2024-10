Il Dottor Alì puntata Ad ogni costo: trama, cast e curiosità della fiction di Real Time

Real Time, sabato 6 aprile, propone la puntata Ad ogni costo de Il Dottor Alì. La fiction turca è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:25 circa.

Il Dottor Alì Ad ogni costo, regista e dove è girata

La seconda stagione de Il Dottor Alì è una produzione originale della MF Yapim. La serie è il remake turco della serie Good Doctor, nata in Corea del Sud e che ha ispirato la popolare versione statunitense The Good Doctor.

In Turchia, la fiction che in Italia è trasmessa su Real Time è andata in onda su FOX con il titolo originale Mucize Doktor. Al centro della storia c’è Ali Vefa, medico affetto da sindrome di autismo. Le riprese si sono svolte ad Istanbul. La serie, composta da due stagioni, ha come registi Yusuf Pirahasan e Aytac Cicek. Gli sceneggiatori, invece, sono Pinar Bulut e Onur Koralp.

Il Dottor Alì Ad ogni costo, la trama

Nel corso di Ad ogni costo de Il Dottor Alì, i protagonisti continuano ad essere molto preoccupati per la condizione di Adil. Quest’ultimo, sul finire dell’episodio trasmesso sette giorni fa, aveva chiamato le infermiere dell’ospedale per comunicare loro di non avere sensibilità nella parte destra del suo corpo. Tale notizia manda in crisi Alì, che si sente in colpa per la paralisi che sembra aver sviluppato l’uomo.

Tanju e Ferman, durante l’appuntamento trasmesso oggi su Real Time de Il Dottor Alì, realizzano dei nuovi esami clinici su Adil, per comprendere se lo stato di paralisi è temporaneo o permanente. Gli esiti dei nuovi approfondimenti, però, non sembrano lasciare molte speranze.

Spoiler finale

Nella puntata Ad ogni costo de Il Dottor Alì, è il protagonista ad avere il compito di comunicare tale notizia ad Adil. Quest’ultimo, sentendo le parole del medico, si lascia andare allo sconforto. Intanto, anche per Ferman arrivano dei momenti decisamente complessi. L’uomo riceve un aggiornamento relativo alla domanda di adozione che ha presentato. La sua istanza, infatti, è stata bocciata.

Il Dottor Alì Ad ogni costo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella seconda stagione de Il Dottor Alì, in onda con la quarta puntata il 6 aprile su Real Time e in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.