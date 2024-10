I Migliori Anni 2024 prima puntata: in studio Fausto Leali, Patty Pravo e Nile Rodgers

Sabato 6 aprile, dalle 21:25 su Rai 1, è in onda la prima puntata de I Migliori Anni 2024. Lo show, prodotto da Endemol Shine Italia e dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, è condotto da Carlo Conti.

I Migliori Anni 2024 prima puntata, gli ospiti internazionali

Durate la prima puntata de I Migliori Anni 2024, il padrone di casa accoglie in studio numerosi ospiti musicali internazionali. Fra loro, è presente una vera e propria leggenda della musica mondiale, ovvero Nile Rodgers. Quest’ultimo, membro fondatore della band Chic, ha prodotto alcune delle star più conosciute al mondo, come Madonna e Diana Ross, oltre ai Duft Punk e a David Bowie.

Carlo Conti, nella prima puntata de I Migliori Anni, dà il benvenuto al cantante americano George Mccrae, in carriera autore di hit come Rock Your Baby, I can’t leave you alone e You can have it all. In seguito, c’è il britannico Raymond Burns, meglio conosciuto come Captain Sensible, leader dei Damned.

I cantanti italiani

Ma durante la prima puntata de I Migliori Anni 2024 ci sono moltissimi artisti italiani. In primis c’è Patty Pravo, autrice di singoli come La bambola, Pensiero stupendo, Pazza idea ed E dimmi che non vuoi morire. Poi arrivau Fausto Leali, che ha firmato successi come Ti lascerò, Mi manchi, A chi e A chi mi dice.

Ampio spazio, nella prima puntata de I Migliori Anni 2024, lo ha Francesco Gabbani, arrivato al successo proprio in due delle edizioni del Festival di Sanremo condotte da Carlo Conti. Coinvolto Amedeo Minghi, compositore che ha firmato La vita mia, 1950 e Vattene amore. Ma, ancora, ci sono due delle protagoniste storiche del Festival, come Syria e Wilma De Angelis. Infine, c’è l’autrice e interprete Valeria Rossi.

I Migliori Anni 2024 prima puntata, le rubriche

Durante la prima puntata de I Migliori Anni 2024 ci sono varie rubriche. Nella novità chiamata 3 x 3, l’attore e regista Carlo Verdone racconta la propria hit parade di personaggi, canzoni ed oggetti. I momenti comici della serata sono curati da Maurizio Battista, presenza fissa nello show per tutte le settimane di messa in onda.

Ogni settimana, poi, sono riscoperti alcuni oggetti tipici dei decenni passati. Per farlo c’è Giorgio Mastrota, che con la sua grande forza di persuasione li descrive in modo inusuale ed ironico, riportandoci ai tempi d’oro delle televendite. Infine, il padrone di casa guida ne I Migliori Anni la cosiddetta Future Box, una capsula del tempo nella quale sono inseriti i personaggi, gli oggetti e i dischi che hanno segnato gli ultimi sessant’anni della nostra storia.