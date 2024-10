Le Iene, la puntata del 9 aprile: ospite Tananai

Martedì 9 aprile, in prima serata su Italia 1, è in onda un nuovo appuntamento de Le Iene. Il programma di inchieste, ideato da Davide Parenti, è nei palinsesti della rete Mediaset a partire dalle 21:25 circa.

Le Iene 9 aprile, presente Michela Giraud

L’appuntamento de Le Iene del 9 aprile, come di consueto, è condotto da Veronica Gentili. Al suo fianco, in qualità di co-conduttore, è presente Max Angioni. Nella diretta ci sono vari monologhi comici, curati da Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi. A loro il compito di commentare con ironia alcuni dei temi affrontati durante la serata.

Nel corso de Le Iene presenziano in studio diversi ospiti. In primis, Veronica Gentili accoglie la comica Michela Giraud, che in televisione ha lavorato in diversi show di successo, come Michelle Impossible, Mai dire Talk, La TV delle Ragazze-Gli Stati Generali e SEAT Music Awards. A partire dall’11 aprile, Giraud esordisce in qualità di regista cinematografica, avendo diretto la pellicola Flaminia, la cui trama è ispirata alla storia vera della sorella autistica.

Il cantante Tananai

Durante Le Iene di martedì 9 aprile, visibile oltre che su Italia 1 anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity, è dato ampio spazio alla musica. A tal proposito, Veronica Gentili dà il benvenuto in studio al cantante Tananai. L’artista, lo scorso ottobre, aveva annunciato una pausa dalle scene. Una decisione, questa, necessaria “per tornare in studio e capire quello che di bello mi è successo in questi anni”.

Sono passati sei mesi e Tananai, pochi giorni fa, ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Veleno. Il brano parla di una storia d’amore intensa, vissuta con grande passione, ma con la consapevolezza che il sentimento lo farà inevitabilmente soffrire.

Le Iene 9 aprile, Jannik Sinner gioca a ping pong con Stefano Corti

Infine, nel corso de Le Iene del 9 aprile è protagonista anche Jannik Sinner. Per il tennista, il 2024 è fino ad ora un anno d’oro: a gennaio ha vinto l’Australian Open, seguito dall’ATP 500 di Rotterdam e dall’ATP 1000 di Indian Wells. Ad oggi, è il numero 2 al mondo nel ranking ATP.

Nella puntata de Le Iene del 9 aprile, l’inviato Stefano Corti ha incontrato Sinner, al quale ha chiesto di disputare una breve partita a ping pong. Su vari quotidiani nazionali è stato pubblicato un video per dimostrare il presunto rifiuto del tennista a farsi riprendere dal programma. Come dimostra la puntata odierna, invece, il match fra l’inviato e il campione alla fine è avvenuto.