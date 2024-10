Champions League andata quarti di finale, su Canale 5 il match Real Madrid-Manchester City

Martedì 9 e mercoledì 10 aprile si disputano i quarti di finale di andata di Champions League. Le squadre rimaste in gara nella competizione sono otto e nessuna di queste è italiana. Inter, Napoli e Lazio, infatti, sono state tutte e tre eliminate agli ottavi.

Champions League quarti di finale andata, su Canale 5 lo scontro fra il Real Madrid e il Manchester City

I quarti di finale di andata di Champions League sono visibili su Sky, Mediaset e Amazon Prime Video. Su Canale 5, dalle 20:50 circa del 9 aprile, è in onda in diretta la partita fra il Real Madrid e il Manchester City. La sfida, in scena dallo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, oppone due degli allenatori più vincenti in attività, ovvero Carlo Ancelotti e Pep Guardiola.

Real Madrid-Manchester City di Champions League è commentata da Massimo Callegari e Massimo Paganin. Sempre sulla rete ammiraglia, al termine del triplice fischio, inizia il post-partita. Alla conduzione c’è Alberto Brandi, supportato da Cristian Panucci, Sandro Sabatini, Fabrizio Ravanelli e Graziano Cesari. L’incontro, infine, è trasmesso anche su Sky, nei canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Sull’emittente satellitare il commento è di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

L’Arsenal sfida il Bayern Monaco

I quarti di finale di andata di Champions League propongono, sempre per martedì 9 aprile, l’incontro tra gli inglesi dell’Arsenal e i tedeschi del Bayern Monaco. La sfida, almeno alla vigilia, ha come favoriti i padroni di casa. I Gunners, infatti, ospitano un team che, quest’anno, ha mostrato in più di una occasione di avere grossi limiti, specie nel reparto difensivo.

Arsenal-Bayern Monaco è in onda in diretta alle 21:00 in primis su Mediaset Infinity. Qui i telecronisti sono Riccardo Trevisani ed Andrea Agostinelli. Inoltre, è visibile sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253 ed è narrato da Andrea Marinozzi e Paolo Di Canio.

Champions League quarti di finale andata, il calendario del mercoledì

I quarti di finale di andata di Champions League procedono mercoledì 10 aprile. Alle 21:00, l’Atletico Madrid è a caccia della semifinale contro i tedeschi del Borussia Dortmund. L’incontro è in onda su Mediaset Infinity con il commento di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Inoltre, è fruibile anche sulle reti Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, dove è raccontata da Nicola Roggero. L’ultimo quarto di finale di andata è quello fra il PSG e il Barcellona. Il match, al via alle 21:00, è visibile solo su Amazon Prime Video, dove è commentato da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.