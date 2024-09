Reazione a Catena, Le Specialiste nuove campionesse: chi sono e quanto hanno vinto

Giovedì 18 giugno, nella consueta puntata di Reazione a Catena, Le Specialiste sono riuscite a diventare le nuove campionesse. Il trio, infatti, ha sconfitto Le Polposition, campionesse da diversi giorni.

Reazione a Catena Le Specialiste, chi sono le nuove campionesse

Le Specialiste, su invito del conduttore Pino Insegno, si sono presentate al grande pubblico di Rai 1. La compagine è formata da Eleonora, Dominga e Noemi. Quest’ultima, incaricata di essere la portavoce della compagine, afferma: “Siamo originarie della Puglia, in particolare di Bari, Bisceglie e Gravina. Il nome scelto per il team deriva dalla nostra attuale occupazione: siamo studentesse di medicina e ci siamo incontrate proprio durante un esame chiamato Specialità“. Eleonora studia neurologia, Noemi mira a diventare una pediatra mentre Dominga si sta specializzando in ginecologia.

Le Specialiste, nel corso di Reazione a Catena, sono riuscite, come già detto, ad avere la meglio su Le Polposition. Il team, formato dalle amiche bresciane Cristina, Tecla ed Elisa, è rimasto in gioco per una settimana. Nelle varie puntate, sono riuscite a vincere una somma di poco superiore ai 100 mila euro.

Come è andata la sfida

Le Specialiste, nella partita di Reazione a Catena, hanno dimostrato sin da subito di essere molto brave. Non a caso, hanno ottenuto un montepremi provvisorio di 85 mila euro, decisamente più alto rispetto a quelle de Le Polposition, che invece si sono fermate a quota 60 mila euro.

Le Polposition, per tale motivo, hanno dovuto rispondere alla Zot. Le tre hanno colto l’opportunità, risolvendo la catena di parole e vincendo un bonus di cinque secondi di tempo nel corso de L’intesa vincente. In tale manche, Cristina, Tecla ed Elisa sono state, come sempre, molto brave. Tuttavia, hanno commesso qualche piccolo errore, che le ha costrette a fermarsi a quota 8 punti. Le Specialiste, invece, nonostante i cinque secondi in meno di tempo, hanno indovinato 9 parole, divenendo così le nuove campionesse.

Reazione a Catena Le Specialiste, come è andato il gioco finale

Le Specialiste sono arrivate al gioco finale di Reazione a Catena con un montepremi provvisorio molto alto, pari a 124 mila euro. L’ultima catena, però, non è andata bene. Eleonora, Dominga e Noemi hanno commesso ben cinque errori, dimezzando il jackpot a quota 3.875 euro. Cifra, questa, ulteriormente dimezzata dopo la decisione di acquisire il terzo elemento. Le Specialiste, così, hanno dovuto individuare la parole esatta con Ca iniziale ed E finale, da associare a Corsa e a Fiore. Dopo qualche secondo di riflessione, hanno puntato tutto sulla parola Campestre, vincendo 1.938 euro.