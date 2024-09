Europei 2024 mercoledì 19 giugno, la programmazione tv: le partite e i telecronisti

Mercoledì 19 giugno procede la fase a gironi degli Europei 2024. La competizione sportiva, nella giornata odierna, propone tre nuovi incontri.

Europei 2024 mercoledì 19 giugno, la sfida delle 15:00

La giornata di mercoledì 19 giugno degli Europei parte alle ore 15:00 circa, quando è in programma il fischio di inizio fra la Croazia e l’Albania. L’incontro coinvolge molto da vicino l’Italia, in quanto sono le compagini presenti nello stesso raggruppamento.

Inoltre, la sfida fra la Croazia e l’Albania potrebbe anche decretare il primo verdetto della competizione. Entrambe, infatti, hanno perso il loro match d’esordio. Un nuovo passo falso, dunque, potrebbe decretare la definitiva eliminazione.

Croazia-Albania degli Europei è trasmesso in esclusiva solo su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. Il telecronisti scelto per raccontare l’incontro è Andrea Marinozzi.

L’incontro delle 18:00

Mercoledì 19 giugno, gli Europei 2024 vanno avanti alle 18:00, quando è protagonista la Germania. La squadra di casa, fra i team più in format in questa prima parte del torneo, è a caccia dei tre punti contro l’Ungheria. I tedeschi hanno vinto 5-1 il primo incontro, mentre gli ungheresi hanno perso 3 a 1 contro la Svizzera. La Germania, in caso di vittoria, potrebbe festeggiare la qualificazione al prossimo turno. Gli ospiti, qualora uscissero senza punti, sarebbero a serio rischio eliminazione.

Germania-Ungheria delle 18:00 è la prima partita fra quelle in programma il 19 giugno ad essere trasmessa in chiaro. A tal proposito, la rete di riferimento è Rai 2, che si collega dall’Allianz Arena di Monaco già dalle 17:15 circa. Il commento, sulla TV di Stato, è di Luca De Capitani e Sebino Nela.

L’incontro di mercoledì 19 giugno valevole per gli Europei è visibile su Sky. La piattaforma satellitare lo propone su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Qui, le voci sono quelle di Federico Zancan ed Aldo Serena.

Europei 2024 mercoledì 19 giugno, Scozia-Svizzera

Infine, la giornata degli Europei 2024 di mercoledì 19 giugno termina alle 21:00 con Scozia-Svizzera. Il faccia a faccia è in onda in primis su Rai 1, che per l’occasione schiera Dario Di Gennaro e l’ex allenatore Andrea Stramaccioni. Su Sky, invece, la sfida è offerta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Sulla piattaforma satellitare, le voci incaricate di raccontare l’incontro sono quelle di Nicola Roggero e Paolo Di Canio.