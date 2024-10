Reazione a Catena, Le Chicche D’Uva le nuove campionesse: chi sono e quanto hanno vinto

Mercoledì 26 giugno, su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, nella quale si sono classificate campionesse Le Chicche D’Uva. Il team è composto da Sofia, Lucrezia ed Emma.

Reazione a Catena Le Chicche D’Uva, chi sono le nuove campionesse

Le tre ragazze de Le Chicche D’Uva sono legate fra loro da una lunga amicizia. Sofia, Lucrezia ed Emma sono originarie della Toscana. In particolare, arrivano da San Casciano Val di Pesa, cittadina situata nel Chianti, territorio conosciuto soprattutto per la produzione dell’ottimo vino.

Le Chicche D’Uva, nell’appuntamento di ieri di Reazione a Catena, sono riuscite ad avere la meglio su Le Scatenate. Gianna, Sveva ed Ersilia, neuroscienziate provenienti da Torino, erano le protagoniste della trasmissione dallo scorso 24 giugno. Nell’esperienza nel game, le tre non sono riuscite ad ottenere alcuna vittoria.

Come è andata la partita

La partita di Reazione a Catena fra Le Chicche D’Uva e Le Scatenate, come di consueto, si è articolata in una lunga serie di manche, a partire da Caccia alla parola. Sofia, Lucrezia ed Emma, al termine delle varie prove, hanno collezionato un montepremi provvisorio più basso rispetto a quello delle campionesse, motivo per il quale hanno avuto la possibilità di rispondere alla Zot. Le tre giovani ragazze, però, non sono riuscite ad indovinare la catena di parole, perdendo cinque secondi di tempo ne L’intesa vincente.

In tale manche, un po’ a sorpresa, Le Chicche D’Uva hanno mostrato un’ottima intesa. In soli 55 secondi sono riuscite a collezionare ben nove parole esatte. Le Scatenate non sono state in grado di sfruttare il leggero vantaggio di tempo, fermandosi a quota otto punti.

Reazione a Catena Le Chicche D’Uva, come è andato il gioco finale

Le Chicche D’Uva, al loro esordio a Reazione a Catena, hanno raggiunto il gioco finale de L’ultima catena con un montepremi provvisorio di 92 mila euro. La catena di parole proposta dal quiz, però, è stata decisamente complessa. Per tale motivo, le tre nuove campionesse hanno commesso svariati errori, dimezzando il proprio jackpot a quota 11.500 euro.

Tale somma di denaro, nel corso de L’ultima parola, ha subito un ulteriore dimezzamento dopo la decisione di Sofia, Lucrezia ed Emma di acquistare il terzo elemento. Il lemma vincente inizia con Pa e termina con A e vale 5750 euro. La parola vincente, inoltre, è da associare a Difesa e Percorso. Dopo qualche secondo di riflessione, le neo campionesse hanno puntato tutto su Parata, riuscendo a vincere la somma di denaro in palio.