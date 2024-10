That ’90s Show seconda stagione su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 27 giugno, su Netflix, è rilasciata alla visione la seconda stagione di That ’90s Show. La serie, distribuita dalla piattaforma di intrattenimento streaming in tutti i paesi del mondo in cui il servizio, è in onda in Italia dalle 09:00.

That ’90s Show seconda stagione, regista e dove è girata

That ’90s Show, sequel di That ’70s Show che ha debuttato nel 2023, è una produzione originale di Ratamacue e The Carsey Werner Company. Molti i produttori esecutivi che hanno partecipato al progetto, fra cui ci sono Gail Mancuso, Bonnie Turner e Debra Jo Rupp.

Il regista è il già citato Gail Mancuso, che ha collaborato con Laura Prepon. Gli sceneggiatori che firmano la trama sono Gregg Mettler, Jessica Goldstein, Tommy Johnagin, Clarissa Carson, Erin Foley e Lindsey Turner. Le riprese si sono svolte in Canada.

La seconda stagione di That ’90s Show è formata da sedici episodi, ognuno dei quali ha una durata compresa fra i 25 e i 30 minuti. Il secondo capitolo è suddiviso in due parti, ciascuna delle quali è formata da otto appuntamenti. La prima metà degli episodi è visibile il 27 giugno, mentre la seconda è in onda, sempre su Netflix, il 24 ottobre.

That ’90s Show seconda stagione, la trama

Il nuovo capitolo di That ’90s Show ha al centro della trama Leia, interpretata da Callie Haverda. L’adolescente, figlia di Donna ed Eric, è felice perché, dopo nove mesi di attesa, può finalmente stare insieme a Jay.

Tuttavia, tale momento di serenità è minato da un segreto. La protagonista, in particolare, è turbata perché il compagno non è a conoscenza del fatto che lei si stava per baciare con Nate. Quest’ultimo ha il medesimo problema, in quanto anche la sua fidanzata Nikki non conosce tale verità.

Spoiler finale

Nella seconda stagione di That ’90s Show, il segreto di Jay e di Nat è destinato a rimanere tale per poco. Ben presto, infatti, ciò che è accaduto emerge, provocando conseguenze imprevedibili, che rischiano di minacciare le relazioni e le amicizie che, fino ad ora, sembravano essere indissolubili.

That ’90s Show seconda stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di That ’90s Show 2, in onda in Italia dalle 09:00 di giovedì 27 giugno, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.