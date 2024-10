Reazione a Catena, I Lucchetti sono i nuovi campioni: chi sono e quanto hanno vinto

Domenica 30 giugno, su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, nella quale sono divenuti nuovi campioni I Lucchetti. Il trio ha sconfitto Le Chicche D’Uva.

Reazione a Catena I Lucchetti, chi sono i nuovi campioni

I Lucchetti, nuova compagine protagonista di Reazione a Catena, è formata da Alessandro, Michele e Iacopo. Come di consueto, sono i tre giocatori ad aver spiegato, ad inizio puntata, la motivazioni dietro il nome da loro scelto. Su richiesta di Pino Insegno, infatti, i ragazzi hanno raccontato di essere originari di Lucca, cittadina situata in Toscana. Il nome, dunque, è un omaggio alla città nella quale sono nati e vivono.

Come già detto, a Reazione a Catena di ieri, domenica 30 giugno, Alessandro, Michele e Iacopo sono riusciti a sconfiggere Le Chicche D’Uva. Tale squadra ha debuttato nel quiz lo scorso 26 giugno. Nei pochi appuntamenti disputati, ha vinto un montepremi totale di poco superiore agli 11 mila euro.

Come è andata L’Intesa Vincente

La sfida di Reazione a Catena fra I Lucchetti e Le Chicche D’Uva è stata molto equilibrata. Le campionesse in carica sono riuscite a chiudere la manche con un jackpot provvisorio più alto, pari a 80 mila euro. Gli sfidanti, per tale motivo, hanno avuto la possibilità di rispondere alla Zot, ovvero la catena di parole che, se risolta, permette di ottenere cinque secondi in più di tempo per L’Intesa vincente. I tre, però, non sono riusciti a sfruttare l’occasione, concedendo il bonus alle campionesse.

Il primo team ad affrontare L’Intesa vincente è quello de I Luchetti. I tre, anche grazie ai raddoppi, sono riusciti ad ottenere sei punti. La prova de Le Chicche D’Uva è stata un vero e proprio disastro. Le campionesse, solitamente molto brave, hanno palesato delle enormi difficoltà, fermandosi a tre punti.

Reazione a Catena I Lucchetti, come è andato il gioco finale

I Lucchetti, al loro debutto a Reazione a Catena, sono giunti a L’ultima catena con un jackpot di 97 mila euro. Complice un po’ di emozione, Alessandro, Michele e Iacopo, nel gioco finale, hanno commesso numerosi errori, riducendo il montepremi sei volte, a 1516 euro. Tale cifra è ulteriormente divisa a 758 euro, dopo la decisione di acquistare il terzo elemento. I campioni hanno dovuto individuare la parola corretta con Or iniziale ed A finale, da associare ai termini Movimento ed Occhio. I tre, dopo qualche secondo di riflessione, hanno puntato su Orbita, ottenendo la vittoria.