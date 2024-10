La Promessa, le trame della settimana dal 1° al 7 luglio

Canale 5, da lunedì 1° a domenica 7 luglio, propone nuovi appuntamenti de La Promessa. La soap spagnola è trasmessa tutti i giorni, dalle 15:30 alle 17:00 circa. Così come la scorsa settimana, le puntate della fiction sono in onda anche il sabato e la domenica.

La Promessa 1° 7 luglio, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. Nata da un’idea di Josep Cister Rubio, la soap ha esordito in Spagna nel gennaio dello scorso anno. La serie, ambientata nel 1913, è diretta da Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì 1° luglio, la notizia della morte di Fernando continua a tenere banco all’interno della tenuta, avendo scosso tutti. Intanto, la servitù è in apprensione per le condizioni di Salvador, che da poco ha dovuto affrontare un’operazione chirurgica.

La Promessa 1° 7 luglio, le trame

Durante La Promessa di martedì 2 luglio, Abel sorprende Jana e Manuel mentre sono abbracciati. L’uomo, nonostante tutto, continua a non darsi per vinto e a sperare di poter stare insieme alla donna che ama. Margarita, invece, affronta i marchesi, muovendo delle accuse pesanti.

Il mercoledì, Cruz accetta che sia Petra e non Feliciano a dover pagare per il rapimento di Diego. In tal modo, è possibile evitare la denuncia di Pia alla Guardia Civile spagnola.

Durante la puntata de La Promessa di giovedì, è il momento della verità per Salvador. Quest’ultimo, dopo aver fatto l’operazione, può finalmente togliere le bende. Dopo un iniziale momento di cecità, il ragazzo sembra aver riacquistato la vista da entrambi gli occhi. La servitù della tenuta gioisce insieme a lui.

Le trame del week end

La settimana de La Promessa dal 1° al 5 luglio va avanti il venerdì. Jimena propone ad Abel di nascondere a Manuel la finta gravidanza. L’uomo accetta e riceve, in cambio, un’ingente somma di denaro. Il sabato, Martina interrompe il rapporto con Curro. Abel, invece, continua ad indagare per comprendere la reale relazione in corso tra Jana e Manuel.

Infine, nella puntata de La Promessa di domenica, la tenuta accoglie Antonio e il Conte de Anil, in visita a sorpresa. Cruz si arrabbia con Margherita quando scopre che quest’ultima era a conoscenza dell’arrivo dei due ospiti.

La Promessa 1° 7 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.