Reazione a Catena, le nuove campionesse sono Le Forza e Coraggio: chi sono e quanto hanno vinto

Nella puntata di Reazione a Catena di martedì 2 luglio, Le Forza e Coraggio sono divenute le nuove campionesse. Il trio è riuscito ad avere la meglio su I Lucchetti.

Reazione a Catena Le Forza e Coraggio, chi sono le nuove campionesse

Le Forza e Coraggio, all’inizio della puntata del 2 luglio di Reazione a Catena, si sono presentate su richiesta di Pino Insegno. A formare la squadra sono presenti Rosella, Assunta e la portavoce Maria Laura.

Proprio quest’ultima afferma: “Siamo originarie di Cosenza, in Calabria. Abbiamo scelto tale nome perché è un modo di dire che utilizziamo spesso. Ce la dobbiamo sempre mettere tutta, con forza e coraggio“.

Le Forza e Coraggio, nell’appuntamento del 2 luglio, hanno sconfitto I Lucchetti. Alessandro, Jacopo e Michele, originari di Lucca, si sono classificati nuovi campioni il 30 giugno scorso e, nell’esperienza, hanno vinto poco meno di 3 mila euro.

Come è andata L’Intesa vincente

Il confronto di Reazione a Catena fra I Lucchetti e Le Forza e Coraggio è iniziato, come di consueto, con la prima manche, chiamata Caccia alla parola. In seguito, è proseguito con le altre prove tradizionali del format, fra cui la Catena musicale e Una tira l’altra.

Alla fine, I Lucchetti hanno collezionato un jackpot di 89mila euro, chiudendo davanti alle avversarie. Le Forza e Coraggio, per tale motivo, hanno avuto la possibilità di rispondere alla Zot, catena di parole che, se risolta, permette di ottenere un bonus di cinque secondi di tempo da utilizzare per L’Intesa vincente. Le tre hanno sfruttato bene l’occasione, fornendo la risposta esatta.

Durante L’Intesa vincente di Reazione a Catena del 2 luglio, Le Forza e Coraggio sono state molto brave. Non a caso, nonostante qualche errore, sono riuscite ad indovinare nove parole. I Lucchetti, invece, hanno palesato varie difficoltà, chiudendo la manche con soli tre punti.

Reazione a Catena Le Forza e Coraggio, come è andato il gioco finale

Le Forza e Coraggio sono arrivate a L’ultima catena con un montepremi provvisorio di 91 mila euro. Cifra, questa, che hanno dimezzato tre volte a causa di altrettanti errori. Di conseguenza, hanno giocato a L’ultima parola per 11.375 euro. Tale somma di denaro, in seguito, è stata ulteriormente suddivisa per l’acquisto del terzo elemento.

Le Forza e Coraggio hanno dovuto individuare la parola esatta con Sp iniziale ed O finale, da associare a Finto e Fritto. Dopo qualche secondo di riflessione, hanno puntato tutto su Spacciato, riuscendo a vincere 5.688 euro.