Reazione a Catena, i nuovi campioni sono I Maritozzi: chi sono, da dove vengono e quanto hanno vinto

Mercoledì 3 luglio, nella puntata in onda su Rai 1 di Reazione a Catena, si sono classificati nuovi campioni I Maritozzi. Il trio ha sconfitto Le Forza e Coraggio.

Reazione a Catena I Maritozzi, chi sono i nuovi campioni

I Maritozzi, squadra campione di Reazione a Catena, è formata dal 38enne Daniele e da Marco e Francesco, entrambi 35enni. Quest’ultimo, essendo il portavoce, ha spiegato al conduttore Pino Insegno l’origine del nome: “Siamo tre amici e siamo originari di Roma. Abbiamo scelto di chiamarci in questo modo perché, negli ultimi tre anni, ci siamo sposati uno dopo l’altro“.

I Maritozzi, nel corso di Reazione a Catena, sono riusciti ad avere la meglio su Le Forza e Coraggio. Rossella, Maria Laura e Rossella, dunque, sono rimaste protagoniste del format per una sola puntata. Nonostante questo, sono riuscite a vincere un montepremi di poco superiore ai 5 mila euro.

Come è andata L’Intesa vincente

Le Forza e Coraggio, nella partita di Reazione a Catena del 3 luglio, sono riuscite a fornire più risposte esatte di quelle degli avversari, collezionando un montepremi provvisorio di 89 mila euro. I Maritozzi, per tale motivo, hanno avuto la possibilità di rispondere alla Zot, la catena di parole che, se risolta, permette di avere cinque secondi di tempo ne L’Intesa vincente. I tre, però, non sono riusciti a fornire la risposta esatta, concedendo il bonus alle avversarie.

Ne L’Intesa vincente del 3 luglio, I Maritozzi hanno mostrato di avere un’ottima intesa, ottenendo sette punti. Le Forza e Coraggio, invece, a causa di una gestione errata dei passo, hanno indovinato solo sei termini.

Reazione a Catena I Maritozzi, quanto hanno vinto nel gioco finale

I Maritozzi, a Reazione a Catena del 3 luglio, hanno affrontato per la prima volta L’ultima catena con un jackpot di 89 mila euro. Tale somma, nello svolgimento della catena di parole, si è dimezzata tre volte, a causa di altrettanti errori.

Ne L’ultima parola, inoltre, Daniele, Marco e Francesco hanno scelto di dimezzare ulteriormente gli 11.125 euro rimasti ancora in palio per l’acquisto del terzo elemento. Per 5.563 euro, i tre hanno dovuto individuare la parola vincente con Co iniziale ed E finale, da associare a Pensiero e Nuova. I Maritozzi, dopo qualche secondo di riflessione, hanno puntato, seppur con qualche perplessità, sul termine Costruzione. In realtà, però, la parola che avrebbe permesso loro di ottenere il montepremi in palio era Concezione. Per i nuovi campioni, dunque, il debutto non è stato vincente.