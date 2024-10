Noos L’avventura della conoscenza 2024, la seconda puntata: il Museo Egizio di Torino e i dinosauri

Giovedì 4 luglio, dalle 21:20 su Rai 1, è in onda la seconda puntata di Noos L’avventura della conoscenza 2024. Al timone del format c’è Alberto Angela.

Noos L’avventura della conoscenza 2024 seconda puntata, il Museo Egizio di Torino

Nella seconda puntata di Noos L’avventura della conoscenza 2024 è proposto un focus sul Museo Egizio di Torino. Il polo culturale è fra i più importanti del nostro paese. Quest’anno festeggia i duecento anni dalla sua fondazione.

Per l’occasione, il padrone di casa racconta la storia di alcuni dei tesori più preziosi custoditi nel museo. In primis ci sono le mummie. Sono oltre venti quelle presenti nel polo museale. In seguito, sono analizzati gli splendidi sarcofagi che le hanno custodite per lungo tempo, talvolta addirittura per millenni.

Alberto Angela, a Noos L’avventura della conoscenza, incontra il direttore Christian Greco. A lui il compito di illustrare le novità che il museo sta preparando per festeggiare il suo anniversario.

Le malattie genetiche e i dinosauri

Nella seconda puntata di Noos, il conduttore dà spazio al giovane paleontologo Alessandro Chiarenza. Insieme, parlano dei dinosauri. In primis sono approfondite le ultime scoperte. Poi ci si concentra su alcuni dettagli sorprendenti relativi al loro aspetto. Esso, infatti, è decisamente diverso rispetto a quello solitamente rappresentato nei film.

Spazio, nell’appuntamento visibile su Rai 1, alle malattie genetiche. In particolare, si parla di talassemia ed anemia falciforme. Sul tema è proposto un servizio, girato all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Nel contributo video, il professor Franco Locatelli illustra una sperimentazione rivoluzionaria e molto promettente. Tale tecnica potrebbe essere in grado di correggere il genoma delle cellule malate.

Noos L’avventura della conoscenza 2024 seconda puntata, gli altri temi

Nella seconda puntata di Noos L’avventura della conoscenza 2024 è approfondita una nuova strategia che alcuni ricercatori stanno studiando per salvare Venezia dalla piaga dell’innalzamento del livello del mare. Poi si parla dell’enigma storico rimasto irrisolto per anni e relativo alla celebre Torre di Pisa. Infine, è proposto un focus sulla tecnica messa a punto dai laboratori italiani dell’Enea per contenere la zanzara tigre. L’innovazione consiste nel fatto che non sono utilizzati insetticidi né radiazioni o modifiche genetiche.

Al fianco di Alberto Angela, nell’appuntamento di Noos di oggi, giovedì 4 luglio, presenziano vari ospiti. In primis c’è l’astronauta Samantha Cristoforetti. Con lei sono anticipati dei dettagli relativi al ritorno dell’uomo sulla Luna. È previsto un faccia a faccia con Gabriel Zuchtriegel. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei parla del sesso ai tempi dell’Impero Romano. Infine, torna Paola Cortellesi, che dà voce al personaggio d’animazione al centro della storia che spiega l’alfabeto italiano.