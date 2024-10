Temptation Island 2024, la seconda puntata: Christian e Ludovica escono separati, Lino rifiuta il falò

Giovedì 4 luglio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island 2024. Nell’appuntamento, condotto da Filippo Bisciglia, si è svolto il primo falò di confronto dell’edizione.

Temptation Island 2024 seconda puntata, Christian e Ludovica si lasciano

Nella seconda puntata di Temptation Island 2024, il fidanzato Christian è stato chiamato al pinnettu per vedere alcune immagini della fidanzata Ludovica. Quest’ultima, nel villaggio, ha legato con il tentatore Andrea.

La donna, che in passato ha tradito due volte il compagno, si è prima fatta fare un massaggio alla schiena dal single, poi ha accettato di fare con lui una passeggiata al mare. Quando ha affermato di voler approfondire la conoscenza del ragazzo, Christian è andato su tutte le furie e ha chiesto un falò di confronto anticipato.

Nel faccia a faccia, durante la seconda puntata di Temptation Island 2024, il conduttore ha mostrato a Christian altri due filmati. In essi, Ludovica è sempre più intima con Andrea, al punto da chiudersi insieme in bagno mentre si fa la doccia. Tali immagini hanno profondamente turbato il fidanzato, che sottolineando la “mancanza di rispetto” ha deciso di lasciare immediatamente la compagna: “Non provo più niente per te“.

Lino rifiuta il secondo falò di confronto

Nella seconda puntata di Temptation Island, il fidanzato Lino è sempre più vicino alla single Maika, facendo infuriare la fidanzata Alessia. Quest’ultima, la scorsa settimana, ha chiesto un falò di confronto, che è stato rifiutato. Nella puntata di ieri, Alessia ci ha riprovato, ma Lino ha deciso anche questa volta di rifiutare l’incontro perché proposto troppo presto: “Io ancora non ho capito niente, nella coppia mi sono sempre messo da parte“.

Le attenzioni si sono spostate, poi, su Siria e Matteo. Insieme da sette anni, la ragazza, dopo un importante dimagrimento, non è più sicura di provare gli stessi sentimenti per il fidanzato. Quest’ultimo è accusato di essere freddo e distaccato. Lui, ammettendo questo lato caratteriale, ha raccontato un trauma del suo passato, legato a fenomeni di bullismo e di cui non ha mai parlato a Siria.

Temptation Island 2024 seconda puntata, le altre coppie e gli ascolti

Nella seconda puntata di Temptation Island 2024 c’è spazio per Gaia e Luca. Lei assiste ad un filmato che dimostra un avvicinamento fra lui e la single Marta. Parlando con la tentatrice, il fidanzato ammette di “tradire per bisogno fisiologico” e “per la voglia di piacere“.

Infine, per ciò che concerne l’unione fra Raul e Martina, a tenere banco è ancora la gelosia di lui. Mentre lui la ritiene normale, lei più volte sottolinea l’insofferenza per gli eccessi del compagno: “Quando stiamo insieme mi leva la solarità, basta un’uscita con le amiche per provocare una litigata“. Sfogandosi, trova conforto nel single Carlo.

La seconda puntata di Temptation Island 2024 ha confermato il grande successo del programma. L’appuntamento, infatti, ha convinto una media di 3,5 milioni di telespettatori, per una share del 27%.