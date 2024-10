Europei 2024, le partite del 5 luglio: Spagna-Germania e Francia-Portogallo

Quella di oggi, venerdì 5 luglio, si prospetta una giornata di grande calcio, grazie agli Europei 2024. In data odierna, infatti, partono i quarti di finale del torneo. Due le partite in calendario: Spagna-Germania e Francia-Portogallo.

Europei 2024 venerdì 5 luglio, gli orari dei match

Le due sfide di venerdì 5 luglio degli Europei 2024 si disputano alle 18:00 e alle 21:00. I primi team a scendere in campo sono la Spagna e la Germania. Le due compagini sono quelle che, fino ad oggi, hanno mostrato di essere maggiormente in forma. Gli spagnoli, in particolare, hanno sempre vinto, superando in maniera piuttosto agevole la Georgia negli ottavi di finale. I tedeschi, che sono riusciti a sfruttare bene il vantaggio di giocare in casa, hanno convinto soprattutto in attacco, grazie alle ottime prestazioni di Musiala e Wirtz.

In prima serata, invece, sono protagonisti la Francia e il Portogallo. I transalpini, alla viglia favoriti per la vittoria del torneo, hanno palesato grandi difficoltà. Non a caso, sono arrivati ai quarti di finale senza aver mai realizzato un gol su azione. I lusitani, dopo le ottime partite disputate ai gironi, hanno rischiato l’eliminazione agli ottavi contro la Slovenia, superata solo ai calci di rigore.

Dove vedere Spagna-Germania

Spagna-Germania di venerdì 5 luglio, fra gli appuntamenti più attesi degli Europei 2024, è in onda, in diretta, sia su Sky che, in chiaro, sulla Rai. In particolare, la TV di Stato lo propone su Rai 2. La seconda rete si collega dalle 17:40, subito dopo la fine della settima tappa del Tour de France. La telecronaca è curata da Dario Di Gennaro ed Andrea Stramaccioni.

Su Sky, invece, Spagna-Germania del 5 luglio è trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. Qui, gli incaricati di raccontare il match sono Federico Zancan e Riccardo Montolivo.

Europei 2024 venerdì 5 luglio, su Rai 1 la Francia contro il Portogallo

Francia-Portogallo, al via alle 21:00, è visibile, in primis, su Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato apre il collegamento da Amburgo, città che ospita l’incontro, alle 20:35. In cabina di commento ci sono Alberto Rimedio ed Antonio Di Gennaro. Dopo il triplice fischio è confermato Notti Europee, format guidato dalla coppia composta da Paola Ferrari e Marco Mazzocchi.

Per ciò che concerne la piattaforma satellitare Sky, è possibile seguire l’incontro su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In telecronaca ci sono Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.