Eccellenze Italiane, su Rai 3 dal 6 luglio la trasmissione che esalta il Made in Italy: conduttrice e ospiti

Raccontare in modo innovativo il Made in Italy, dando spazio alle storie degli uomini e delle donne che contribuiscono, quotidianamente, a rendere grande il nostro paese. È questo l’obiettivo di Eccellenze Italiane, nuova trasmissione di Rai 3 in onda da sabato 6 luglio, alle 16:45.

Eccellenze Italiane, la conduttrice è Simona Arrigoni

Eccellenze Italiane, produzione originale di Rai Approfondimento, è un format guidato da Simona Arrigoni. Quest’ultima è una giornalista e conduttrice che, da decenni, dedica gran parte del proprio lavoro al racconto delle realtà nostrane. Lo fa nella trasmissione intitolata Aria Pulita, in onda sul network 7 Gold. In Rai, ha presenziato come inviata in Anni 20. Inoltre, sull’emittente radiofonica Isoradio, ha guidato Colazione da Simona.

La prima edizione di Eccellenze Italiane, come già detto, debutta sabato 6 luglio. Salvo modifiche di palinsesto, è prevista la messa in onda di quattro puntate inedite. Esse hanno una durata di circa un’ora e sono trasmesse il sabato pomeriggio, dalle 16:45 su Rai 3. È possibile seguire il format in diretta streaming ed on demand su Rai Play.

Di cosa parla il programma

In ogni appuntamento di Eccellenze Italiane, la conduttrice racconta le storie delle persone che con il lavoro, il sacrificio e la creatività sono riuscite a fare la differenza. La trasmissione evidenzia le imprese che, oltre che per la ricerca del profitto, agiscono per investire sulle persone e sulla comunità. Nell’arco delle quattro puntate, Arrigoni propone un focus su circa venti realtà nostrane. La narrazione è arricchita da Beppe Convertini, presenza fissa nel cast, che si reca in alcuni dei più bei borghi nostrani.

Nella prima puntata di Eccellenze Italiane, in onda il 6 luglio, è raggiunta la città di Padova. Qui ha sede un’azienda che protegge molti paesi del mondo dai danni legati ai terremoti. In seguito ci si sposta in Molise, dove è narrata la storia di un’impresa che ha oltre mille anni. In Umbria e in Abruzzo, invece, sono assaggiati dei prodotti esportati ed apprezzati all’estero, ovvero il tartufo e il vino. Per parlare di quest’ultimo è intervistato Francesco Paolo Valentini, da poco nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Eccellenze Italiane, intervista a Federica Pellegrini

In Eccellenze Italiane del 6 luglio vi sono vari ospiti. Fra loro, c’è Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana più vincente di sempre. Soprannominata La Divina, in carriera ha vinto due medaglie alle Olimpiadi, undici ai Mondiali e venti agli Europei. In studio ci sono anche l’avvocato Riccardo Lanzo, esperto di nuove tecnologie, e Francesca Bergesio, Miss Italia 2023.