Reazione a Catena, I Sali Minerali nuovi campioni: chi sono e quanto hanno vinto

Continuano ad alternarsi i campioni di Reazione a Catena, che nella puntata di sabato 6 luglio ha avuto come vincitori I Sali Minerali. Il trio è riuscito a sconfiggere I Treggiaioli, che dunque sono rimasti al vertice del game per una sola giornata.

Reazione a Catena I Sali Minerali, chi sono e perché si chiamano così

I Sali Minerali, squadra campione di Reazione a Catena, è formata da Federica, Ludovica ed Andrea. Quest’ultimo è il portavoce e, in quanto tale, ha avuto l’onere di presentare la compagine al pubblico: “Siamo originari di diverse parti d’Italia, ma abitiamo a Perugia. Proprio qui ci siamo conosciuti, perché studiamo tutti e tre all’Università, nella facoltà di Farmacia“. Si chiamano Sali Minerali perché sono sempre pieni di energia. Federica, Andrea e Ludovica sono molto amici e i primi due sono anche fidanzati.

I Sali Minerali, come già detto, sono riusciti ad avere la meglio su I Treggiaioli. Essi sono riusciti a rimanere al vertice della trasmissione per una sola puntata. Nonostante la brevità dell’esperienza, comunque, hanno vinto 1579 euro.

Come è andata L’Intesa vincente

I Treggiaioli, nel corso dell’appuntamento del 6 luglio di Reazione a Catena, hanno collezionato una lunga serie di risposte corrette, mettendo da parte un montepremi di 83 mila euro. Gli sfidanti, invece, si sono fermati a quota 58 mila euro e, per tale motivo, hanno avuto la possibilità di affrontare la Zot. I Sali Minerali sono riusciti a risolvere in modo corretto la catena di parole, ottenendo cinque secondi in più di tempo da utilizzare ne L’Intesa vincente.

In tale manche, i ragazzi hanno mostrato un’ottima intesa. Anche grazie al bonus di tempo, sono riusciti ad individuare ben dieci termini corretti. I Treggiaioli, a pochi secondi dal termine della prova, sono arrivati ad otto punti ed hanno scelto di giocare il tutto per tutto con un raddoppio. Purtroppo per loro, però, non sono riusciti a fornire le parole corrette, perdendo.

Reazione a Catena I Sali Minerali, quanto hanno vinto

I Sali Minerali, al debutto a Reazione a Catena, sono arrivati a L’Ultima catena con un jackpot provvisorio di 98 mila euro. I tre, nel gioco finale, hanno avuto enormi difficoltà, commettendo addirittura otto errori, con altrettanti dimezzamenti. Il montepremi, così, si è ridotto a 383 euro.

Durante L’Ultima parola, I Sali Minerali hanno deciso di non acquistare il terzo elemento. Consapevoli che il lemma corretto aveva Ta come iniziale ed O finale ed avendo a disposizione esclusivamente il termine Controllo, hanno puntato tutto su Tappeto. Il conduttore, però, ha comunicato che la parola che avrebbe permesso loro di vincere era Tagliando.