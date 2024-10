Reazione a Catena, i nuovi campioni sono Le Teste di Serie: lavoro, età e quanto hanno vinto

Martedì 9 luglio, nella consueta puntata di Reazione a Catena, in onda dalle 18:45 su Rai 1, si sono classificati nuovi campioni Le Teste di Serie. Il trio è riuscito ad avere la meglio su I Sali Minerali.

Reazione a Catena Le Teste di Serie , chi sono i nuovi vincitori

Ad animare il team Le Teste di Serie, a Reazione a Catena, ci sono tre giovani amici. I loro nomi sono Niccolò, Leonardo e Davide. Quest’ultimo è il portavoce e, in quanto tale, ad inizio appuntamento, ha spiegato l’origine del nome scelto per la compagine: “Siamo originari di Osimo, un piccolo paese vicino ad Ancona. Le Teste di Serie sono i giocatori con la classifica più alta nel tennis e che nei tabelloni partono un turno più avanti rispetto agli altri. Siamo grandi appassionati di tennis, lo pratichiamo tutti e tre e siamo fan di Jannik Sinner“.

Le Teste di Serie, come già detto, sono riusciti a sconfiggere I Sali Minerali. Federica, Andrea e Ludovica hanno esordito nel quiz lo scorso 6 luglio e nelle varie puntate in cui hanno partecipato non sono mai riusciti a vincere il montepremi finale.

Come è andata L’Intesa vincente

La partita fra I Sali Minerali e Le Teste di Serie di Reazione a Catena del 9 luglio è stata molto equilibrata. Le due squadre, infatti, si sono spesso alternate nel fornire delle risposte esatte. Alla fine, i campioni in carica sono riusciti ad accumulare un jackpot leggermente più alto rispetto a quello degli avversari.

Le Teste di Serie, così, hanno avuto la possibilità di risolvere la Zot, catena di parole che permette di ottenere cinque secondi in più di tempo da utilizzare ne L’Intesa vincente. Il trio ha sfruttato al meglio tale opportunità, grazie ad una intuizione di Leonardo che è riuscito a fornire la risposta esatta.

Ne L’intesa vincente, nonostante qualche errore, Le Teste di Serie sono stati in grado di fornire sei risposte corrette. Decisamente male, invece, hanno fatto I Sali Minerali. I campioni in carica, che hanno sempre mostrato un’ottima intesa, sono andati in confusione, fermandosi a quota tre punti.

Reazione a Catena Le Teste di Serie, quanto hanno vinto al gioco finale

Le Teste di Serie, al loro debutto a Reazione a Catena del 9 luglio, hanno giocato a L’ultima catena per un montepremi di 101 mila euro. Nella manche, i tre giovani hanno commesso ben sette errori, che hanno provocato altrettanti dimezzamenti, portando il jackpot a 790. Una somma, questa, divisa a 395 euro per l’acquisto del terzo elemento. I concorrenti hanno dovuto individuare il lemma vincente con Pa iniziale ed E finale, da associare a Colpo e Raccordo. Il team ha puntato su Parole, ma il termine che avrebbe permesso loro di vincere era Passante.