Receiver serie tv Netflix: trama, cast e curiosità

Mercoledì 10 luglio, su Netflix, parte Receiver. Come di consueto, la nuova docuserie è visibile a partire dalle ore 09:00. Oltre che in Italia, la produzione è trasmessa in tutti i paesi del mondo in cui il servizio in streaming è attivo.

Receiver, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di Receiver sono NFL Films, 2PM Productions ed Omaha Productions. Si tratta dello stesso team creativo che lo scorso anno ha prodotto Quaterback, in onda, sempre su Netflix, l’estate scorsa.

Vari i produttori esecutivi che hanno lavorato al progetto. Fra gli altri, firmano la docuserie Jamie Horowitz, Ross Ketover, Pat Kelleher, Peyton Manning, Jacquelyn Dahl, Patrick Mahomes e Keith Cossrow.

La prima e fino ad ora unica stagione di Receiver è composta da otto puntate inedite. Ognuna di esse ha una durata di circa 50 minuti. Come sempre avviene, la piattaforma di intrattenimento streaming le rilascia tutte insieme, alle 09:00 della mattina.

Receiver, la trama

Netflix, grazie a Receiver, rinsalda ulteriormente la collaborazione già avviata lo scorso anno con la NFL. Tale acronimo sta ad indicare la Nation Football League, la più grande lega professionistica al mondo di football americano, sport seguitissimo negli Stati Uniti.

La piattaforma di intrattenimento OTT ha deciso di proporre un focus sui ricevitori. Si tratta di uno dei ruoli più importanti per il football americano. A loro, infatti, è affidato il compito di ricevere i lanci effettuati per passare il pallone in avanti durante le azioni offensive. Nonostante questo, però, non sempre hanno il riconoscimento mediatico che invece meriterebbero.

Spoiler finale

Durante le otto puntate di Receiver, le telecamere della docuserie mostrano in che modo hanno affrontato la stagione agonistica cinque fra i ricevitori più importanti di tutta la lega. Si tratta di un racconto a tutto tondo, che non si concentra solo sulle prestazioni sportive, ma anche sulla sfera privata dei campioni.

Receiver, chi sono gli sportivi protagonisti

Il primo ricevitore al centro di Receiver è Devante Adams, classe 1992. Ha debuttato nella NFL nel 2014 ed attualmente milita nei Las Vegas Raiders. C’è Amon Ra St. Brown, giovane atleta in forza nei Detroit Lions.

In seguito, sono analizzati due sportivi del team San Francisco 49ers. La compagine, fra le protagoniste della stagione, avendo perso solo in finale contro i Kansas City Chiefs, ha in rosa due fra i più importanti ricevitori statunitensi. Stiamo parlando di Deebo Samuel e di George Kittle. Infine, nella serie si parla di Justin Jefferson, stella dei Minnesota Vikings.