Reazione a Catena, Le Salsa e Merende nuove campionesse: chi sono e quanto hanno vinto

Nuovo cambio di campioni a Reazione a Catena, con Le Salsa e Merende che sono riuscite ad avere la meglio su I Tricognati. La puntata, come di consueto, è andata in onda alle 18:45 su Rai 1 ed è stata condotta da Pino Insegno.

Reazione a Catena Le Salsa e Merende, chi sono le nuove campionesse

Le Salsa e Merende, nuove protagoniste di Reazione a Catena, è un trio composto da tre donne. I loro nomi sono Carola, Mariasole e Marianna. A quest’ultima è stato assegnato il ruolo di portavoce e, in quanto tale, ha spiegato l’origine del nome: “Viviamo in due piccoli paesi della provincia di Latina, nel Lazio. Nel nome abbiamo unito la passione che ci ha fatto incontrare, ovvero la salsa, a quella per il cibo, cioè le merendine“.

Come già preannunciato, Le Salsa e Merende sono riuscite ad avere la meglio su I Tricognati. Il team, composto da Matteo, Giuseppe e Mirko, è rimasto al timone del quiz per una sola puntata, nella quale non sono riusciti a vincere il montepremi finale.

Come è andata L’intesa vincente

Dopo le consuete manche di Reazione a Catena, Le Salsa e Merende hanno collezionato un jackpot di gran lunga superiore rispetto a quello dei campioni. Per tale motivo, I Tricognati hanno avuto la possibilità di affrontare la Zot, ovvero la breve catena di parole che, se risolta, permette di avere cinque secondi in più di tempo ne L’intesa vincente. I campioni in carica sono riusciti a sfruttare l’occasione, vincendo il bonus.

Ne L’intesa vincente, I Tricognati sono stati in grado di individuare sette termini. Le Salsa e Merende, nonostante il minor tempo a disposizione, hanno messo in mostra un’ottima intesa, rispondendo in modo corretto nove volte.

Reazione a Catena Le Salsa e Merende, il gioco finale

Le Salsa e Merende, alla loro prima partecipazione a Reazione a Catena, sono giunte a L’ultima catena con un montepremi a disposizione di ben 147 mila euro. Una cifra, questa, che nel corso della manche ha subito ben sette dimezzamenti, a causa di altrettanti errori.

I 1.148 euro rimasti, in seguito, sono stati ulteriormente suddivisi dopo la decisione di Carola, Mariasole e Marianna di acquistare il terzo elemento. Le neo campionesse hanno dovuto individuare il termine vincente con Ce iniziale ed O finale, da associare a Parola e a Capo. Dopo qualche secondo di riflessione, hanno puntato tutto sul lemma Cervello. La parola che avrebbe permesso loro di vincere i 575 euro, però, era Cenno.