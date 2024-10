Trauma prima puntata il 15 luglio su Rai 4: trama, cast e curiosità

Lunedì 15 luglio è in onda la prima puntata di Trauma, novità dei palinsesti estivi di Rai 4. La serie è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa.

Trauma prima puntata, regista e dove è girata

Trauma è una miniserie originale della Francia, dove ha debuttato nel 2019. La produzione appartiene ai generi poliziesco e thriller, anche se non mancano degli elementi tipici dei mystery. Gli ideatori della fiction sono Herni Debuerme ed Aurelien Molas, in passato già creatori di produzioni di successo come Missions e Marianne. I due, inoltre, hanno firmato anche la sceneggiatura. Colui che ha diretto l’intera miniserie è Fred Grivois. Le riprese si sono svolte in varie località della Francia.

La prima ed unica stagione di Trauma è composta da sei episodi. Ognuno di questi, a loro volta, hanno una durata di circa 45 minuti. Rai 4 ha deciso di proporne due al giorno, in tre prime serate consecutive. Per tale motivo, l’ultima puntata è prevista dalle 21:20 di mercoledì 17 luglio.

Trauma prima puntata, la trama

Il protagonista di Trauma, la cui prima puntata è in onda lunedì 15 luglio, è Adam Belmont. Quest’ultimo è un poliziotto che, insieme alla sua squadra, sta lavorando da tempo alla ricerca di uno spietato serial killer. Quando sembra essere ad un passo dal catturarlo, però, il personaggio principale subisce una violenta aggressione e rimane gravemente ferito alla testa. Per sua fortuna, l’uomo riesce a salvarsi. Tuttavia, ha sviluppato una forte amnesia, che gli ha provocato una perdita di memoria.

Spoiler finale

Durante la prima puntata di Trauma, il protagonista cerca di ricostruire l’accaduto, nel tentativo di dare un volto al suo aggressore. Ad un certo punto, però, fa una scoperta che lo turba profondamente: si rende conto che, nel suo seminterrato, è nascosta una ragazza legata. Tutto ciò, ovviamente, turba Adam.

Tutte le certezze del poliziotto crollano e in lui si insinuano dei dubbi: teme, infatti, che l’assassino che stava inseguendo è in realtà lui stesso. L’agente, per provare a fugare i sospetti, prova ad ottenere qualche informazione dalla ragazza prigioniera. Quest’ultima afferma che è stato lui ad averla rinchiusa nella cantina.

Trauma prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Trauma, serie tv al via su Rai 4 lunedì 15 luglio e visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.