Ciao House, dal 24 luglio su Food Network la seconda stagione in Puglia: chi sono i concorrenti

A partire da oggi, mercoledì 24 luglio, su Food Network inizia la seconda stagione di Ciao House. Il programma è trasmesso sulla rete visibile al canale 33 del digitale terrestre dalle 22:00.

Ciao House seconda stagione, i conduttori

Al timone di Ciao House, anche per la seconda stagione, ci sono le celebrità americane Alex Guarnaschelli e Gabe Bertaccini. Entrambi giudici, la prima è da tempo protagonista su Food Network, avendo condotto, negli Stati Uniti, programmi di grande successo come The Kitchen, Iron Chef America e The best thing i ever ate. Il secondo, invece, è uno chef italoamericano, conosciuto soprattutto per aver preso parte a Say I Do, show trasmesso da Netflix.

Ciao House 2 rinsalda ulteriormente il legame fra gli Stati Uniti e il nostro paese. Alcuni cuochi originari degli USA, infatti, si trasferiscono per un periodo nel nostro paese. Qui gareggiano fra loro in sfide basate sulla tradizione culinaria italiana.

Uno show che mischia la cucina al reality

La seconda stagione di Ciao House ripropone la formula che mischia il mondo della cucina con il genere reality. Come accaduto già l’anno scorso, infatti, i concorrenti sono suddivisi in varie squadre e devono collaborare per realizzare complessi menù con piatti italiani.

Al tempo stesso, però, vivono tutti insieme all’interno di una villa. La convivenza forzata causa numerose dinamiche, scatenando antipatie ed alleanze nel gruppo. Una delle particolarità principali del format e che gli sfidanti sono anche giudici, in quanto devono assaggiare e votare le pietanze preparate dai loro avversari.

Dopo aver proposto un focus sulla Toscana l’anno scorso, la seconda stagione di Ciao House si sposta nel sud Italia, raggiungendo la Puglia. Inevitabilmente, i concorrenti si cimentano in numerose ricette tradizionali a base di pesce. Fra le sfide previste, poi, vi sono quelle della preparazione della pasta fresca e della pizza, due simboli della cucina nostrana conosciuti in tutto il mondo. A giudicare i protagonisti, oltre ai già citati Alex Guarnaschelli e Gabe Bertaccini, vi sono degli esperti locali.

Ciao House seconda stagione, chi sono i concorrenti

Di seguito i nomi e la provenienze dei dodici chef che gareggiano in Ciao House 2, la cui prima puntata è in onda su Food Network mercoledì 24 luglio, dalle ore 22:00.