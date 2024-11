Battiti Live 2024, la quarta puntata del 29 luglio: nel cast Gianna Nannini, Fedez e Ricchi e Poveri

Lunedì 29 luglio, su Canale 5, è in onda la quarta puntata di Battiti Live 2024. Il programma, come di consueto, è trasmesso dalla rete ammiraglia del Biscione a partire dalle ore 21:20.

Battiti Live 2024 quarta puntata, la location è Otranto

La quarta puntata di Battiti Live 2024 è condotta, come di consueto, dalla coppia composta da Alvin e da Ilary Blasi. Al loro fianco, in qualità di inviata, torna Rebecca Staffelli. A lei è affidato il compito di stare in mezzo al pubblico presente in piazza, mettendo in contatto gli spettatori con i propri beniamini, protagonisti in quel momento sul palco. Così come avvenuto già la scorsa settimana, il format, che anche quest’anno ha confermato la struttura itinerante, è ambientato dalla suggestiva cornice del Castello Aragonese, ad Otranto. La regia televisiva dell’evento è di Luigi Antonini.

Le esibizioni on the road

Durante la quarta puntata di Battiti Live 2024, alle esibizioni dei protagonisti sul palco di Otranto se ne alternano altre on the road. Esse, infatti, hanno come protagonisti numerosi artisti, che si collegano da alcune delle località turistiche più rinomate della Puglia. Dal borgo San Fernando è atteso Irama, autore di successi del calibro Ovunque sarai, Luna piena, 5 gocce, Galassie e Tu no. Dal centro di Sammichele, invece, è dato spazio al rapper Rocco Hunt, in rotazione nelle principali emittenti radiofoniche italiane con il tormentone Musica italiana.

Ad accompagnare tutte le performance della serata è presente un folto corpo di ballo. Esso, anche quest’anno, è composto da vari ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Fra gli altri, ci sono Martina Miliddi, Tommaso Stanzani e Mattia Zenzola, vincitore del talent nel 2023.

Battiti Live 2024 quarta puntata, il cast

Durante la quarta puntata di Battiti Live 2024 salgono sul palco molti cantanti. In primis c’è Gianna Nannini, fra le voci più apprezzate del panorama musicale italiano, che ha firmato brani come Meravigliosa creatura, America, Sei nell’anima e Bello ed impossibile. Spazio a Ricchi e Poveri, Leo Gassman, Noemi, Il Tre e Zerb. Ci sono Fedez ed Emis Killa, che hanno rilasciato insieme la hit Sexy Shop.

Atteso Achille Lauro, futuro giudice dell’edizione 2024 del talent X Factor, oltre a Coma_Cose, Piero Perù, La Rappresentante di Lista e Capo Plaza. Nel lungo elenco di protagonisti spicca LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, figlio del cantautore Gigi. Direttamente da Amici 2023 arriva Holden. Infine, il pubblico a casa e quello in piazza ha la possibilità di assistere all’esibizione live di Ermal Meta.