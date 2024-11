Hercai Amore e vendetta, la puntata del 29 luglio: trama, cast e curiosità

Lunedì 29 luglio, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e vendetta. La soap turca, come di consueto, è trasmessa in prime time, a partire dalle ore 21:20 circa.

Hercai Amore e vendetta 29 luglio, regista e dove è girata

La serie, appartenente al genere drammatico, è realizzata in Turchia. Qui ha debuttato oramai quattro anni fa, nel 2019, ottenendo buoni ascolti sull’emittente ATV.

La trama è ispirata a quella dell’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz. Gli sceneggiatori sono Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezan, Sema Ali Erol e Pelin Gulcan. I registi sono Ali Ilhan, Cem Karci, Baris Yos e Benel Tairi. Le riprese si sono svolte nei pressi della cittadina Mardin, in Turchia.

Hercai Amore e vendetta 29 luglio, la trama

Durante l’appuntamento del 29 luglio di Hercai Amore e vendetta, la trama riprende esattamente dal punto nel quale si era interrotta nell’episodio di sette giorni fa. Miran, infatti, è intento a medicare Reyyan, che intanto versa in gravi condizioni a causa della dose di veleno che ha in corpo. Azat, a sua volta, è ancora turbato dopo la scelta della protagonista di non convolare più a nozze con lui. L’uomo, disperato, decide di mettersi alla ricerca del personaggio principale, che in un momento di grande difficoltà come quello che sta attraversando può contare sul sostegno e sulla vicinanza di Miran.

Spoiler finale

Intanto, nel corso dell’episodio tramesso in data odierna su Real Time, rete visibile su canale 31 del digitale terrestre, Gul fa una confessione importante che potrebbe avere delle notevoli ripercussioni. Per fortuna, le condizioni di salute di Reyyan sono in miglioramento. Nonostante ciò che è avvenuto, lei continua a non voler avere niente a che fare con Miran. Infine, ci sono problemi per Yaren. Il nonno Nasuh ha deciso, senza consultarla, di darla in moglie. La giovane, disperata, chiede spiegazioni all’uomo, che però è una furia per il tradimento della nipote e non sembra intenzionato a cambiare idea.

Hercai Amore e vendetta 29 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la soap turca, in onda con un nuovo appuntamento oggi, in prima serata su Real Time e in diretta streaming e on demand sull’applicazione Discovery+.