Ballando con le stelle 2024, il cast fra confermati e rumors: ci sono Sonia Bruganelli e Bianca Guaccero

Da qualche giorno, Ballando con le stelle, sui propri profili social, sta annunciando il cast dell’edizione 2024. Al timone torna Milly Carlucci, che esordisce, rigorosamente su Rai 1, a partire da sabato 28 settembre.

Ballando con le stelle 2024 cast, chi sono i vip già annunciati

Sono varie le celebrità già ufficializzate nel cast di Ballando con le stelle 2024. In primis c’è la modella ed ex Velina Federica Nargi, affiancata dal comico Francesco Paolantoni e dalla cantante Nina Zilli. In seguito, direttamente da Parigi, dove si stanno disputando i Giochi Olimpici, l’ex nuotatrice Federica Pellegrini ha annunciato che si cimenterà nell’avventura del talent di Rai 1.

Carlucci, poi, è riuscita a far scendere in pista il collega Massimiliano Ossini, padrone di casa di Unomattina e di Linea Bianca. Molto interesse ha generato l’annuncio di Alan Friedman, giornalista grande esperto degli USA. Nel cast di Ballando con le stelle presenziano I Cugini di Campagna e Luca Barbareschi, che nella prossima stagione televisiva guiderà il nuovo format di Rai 2 intitolato Se mi lasci non vale. Infine, l’ultima concorrente ufficiale è Bianca Guaccero, ex presentatrice di Detto Fatto.

Le indiscrezioni e i rumors

Il cast di Ballando con le stelle 2024 non termina qui. Vi sono, infatti, altri aspiranti ballerini che sono stati ufficializzati. Fra loro c’è Sonia Bruganelli, produttrice di molti format dell’ex marito Paolo Bonolis, nonché opinionista del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi. Altra vip molto nota, ancora non ufficiale, è Enrica Bonaccorti, artista poliedrica che, negli scorsi mesi, ha raccontato di essersi dovuta sottoporre ad un delicato intervento chirurgico al cuore. Infine, si attende l’annuncio di Marina Morgan, ex annunciatrice Rai, dove ha esordito nella metà degli anni ’70.

Ballando con le stelle 2024 cast, non cambia la giuria

In attesa che venga definito il cast e a dispetto delle notizie emerse pochi giorni fa, non cambia la giuria di Ballando con le stelle 2024. I giudici, infatti, rimangono Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto ed Ivan Zazzaroni. Non è presente, invece, Mara Maionchi. Quello che sembrava essere una sorta di annuncio ufficiale da parte del programma, in realtà si è rivelato un errore di comunicazione. Nei social dello show è stato pubblicato un breve filmato. Esso è accompagnato dalla seguente descrizione: “Il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro, così Mara Maionchi nella giuria di Ballando con le Stelle“. In realtà, però, la frase corretta era “Mara Maionchi sulla giuria di Ballando con le stelle“, come ha spiegato (ore dopo) Milly Carlucci.