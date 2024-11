Stasera in tv sabato 3 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 3 agosto 2024. Su Rai3, il film Per un pugno di dollari, con Clint Eastwood. Su Rete 4, il film con Leonardo Pieraccioni, Finalmente la felicità.

Stasera in tv sabato 3 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il varietà Boomerissima. In attesa del suo debutto in “Tale e quale show” al posto di Loretta Goggi, rivediamo Alessia Marcuzzi nel programma, tra game show e varietà, che ha condotto su Rai2 nel 2023. Tra i protagonisti della seconda edizione, trasmessa lo scorso autunno, Cristina Chiabotto, Romina Carrisi e LDA.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi. Penultima serata con il nuoto in vasca, che propone la finale degli 800m stile libero femminile, gara che potrebbe avere tra le protagoniste la nostra Simona Quadarella. Intanto, l’atletica entra nel vivo con quattro finali: 100m femminili 4×400 misti, lancio del maschile e salto triplo femminile.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Punto Nave. Attraverso i luoghi più suggestivi di Spoleto, Carolina Di Domenico intervista alcuni dei protagonisti degli spettacoli della 67° edizione del Festival dei Due Mondi. Tra questi: Alessandro Baricco, Damiano Micheletto, Ivan Fisher e Wayne McGregor.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Il successo dell’ultima edizione, che rivediamo nei sabati sera d’estate, ha convinto Mediaset a mettere in cantiere un nuovo ciclo che vedremo nella prossima stagione tv. Al timone ritroveremo Gerry Scotti, che sarà impegnato anche in altri programmi di Canale 5 tra cui “Chi vuol essere milionario”.

Su La7, alle 21.15, il programma Eden. Rivediamo la 1° puntata di questa 5° edizione del programma condotto da Licia Colò. Anche per questa stagione non è cambiata la missione: raccontare le meraviglie artistiche e paesaggistiche del nostro pianeta e diffonderne la salvaguardia.

Su Tv8, alle 20.00, il reality 4 Ristoranti Estate. Alessandro Borghese è nella splendida cornice della penisola sorrentina a caccia del miglior locale di mare e di terra. Ai fornelli si sfidano: Ristorante La Marinella, Osteria Torre Ferano, Trattoria Da Emilia, Ristorante Il Verricello.

Su Nove, alle 21.25, il docu-reality Crimini italiani. Nuova puntata degli speciali di Pino Rinaldi sui casi più discussi. Nel 1989 la famiglia Carretta scompare dalla casa di Parma: padre, madre e due figli. Nel ’92 le indagini furono chiuse senza soluzione, ma nel ’98 arrivò una svolta inattesa.

I film di questa sera sabato 3 agosto 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film western del 1964, di Sergio Leone, Per un pugno di dollari, con Clint Eastwood. Due famiglie, i messicani Rojo e gli americani Baxter, si contendono il potere e il controllo del contrabbando di armi e liquori al confine tra Messico e Stati Uniti. Il precario equilibrio viene rotto dall’arrivo di un pistolero (Clint Eastwood), che provoca i contendenti mettendoli gli uni contro gli altri.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film documentario del 2010, di e con John Turturro, Passione. L’attore italo-americano John Turturro getta uno sguardo sul panorama musicale napoletano e sulle sue influenze nel resto del mondo. Tra gli artisti che hanno preso parte al progetto anche Mina e Pino Daniele.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2011, di Leonardo Pieraccioni, Finalmente la felicità, con Leonardo Pieraccioni, Ariadna Romero. Il toscano Benedetto Parisi (Leonardo Pieraccioni) riceve una convocazione a “C’è posta per te”. Lì scopre di avere una sorella adottiva, Luna (Ariadna Romero). La ragazza, una bellissima modella brasiliana, è in Italia per lavoro e vorrebbe conoscerlo. Tra loro nascerà un legame molto forte.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2008, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il Regno del Teschio di cristallo, con Harrison Ford. L’ormai maturo Indiana Jones (Harrison Ford) viene coinvolto dal giovane Mutt (Shia LaBeouf) nella ricerca del Teschio di cristallo di Akator in Perù. Lì lo studioso ritrova la ex fidanzata Marion. La donna gli rivela che il ragazzo è suo figlio. Intanto, la spia sovietica Irina Spalko è sulle loro tracce.

Su Iris, alle 21.10, il film commedia del 2018, di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, Game Night, con Jason Bateman, Rachel McAdams, John F. Daley. Max e Annie partecipano a un gioco di ruolo organizzato da Brooks, il fortunato fratello di Max, in cui devono risolvere un misterioso delitto. Ma la serata prende una piega inaspettata.

Stasera in tv sabato 3 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Euros Lyn, Dream horse, con Toni Colette. In un villaggio del Galles, la cinquantenne Jan Vokes ritrova la vecchia passione per i cavalli e, con il sostegno del marito e dei concittadini, iscrive il suo cavallo al prestigioso Welsh Grand National. Storia vera.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1972, di Francis Ford Coppola, Il padrino, con Marlon Brando. Il capomafia Vito Corleone gestisce gli interessi di Cosa Nostra a New York. Quando rimane ferito in un agguato, il comando passa al figlio Michael che non si è mai interessato agli “affari”.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di Brad Silberling, Casper, con Christina Ricci, Bill Pullman, Devon Sawa. Il dottor Harvey, uno scienziato, riceve l’incarico di liberare un castello da alcune presenze soprannaturali. Sua figlia Kathy, però, fa amicizia con il simpatico fantasmino Casper.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Jaume Collet-Serra, Run all night – Una notte per sopravvivere, con Liam Neeson. Il killer Jimmy Conlon scopre che suo figlio è stato testimone di un omicidio commesso dal boss Shawn Maguire. Ora Jimmy deve decidere da che parte schierarsi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2022, di Park Chan-wook, Decision to leave, con Tang Wei, Park Hae-il. Il detective Hae-Jun indaga sulla misteriosa morte di un uomo avvenuta durante una scalata. Quando incontra la vedova, sviluppa un’ossessione per lei compromettendo le indagini.